Kịp thời lai dắt tàu cá với 21 ngư dân gặp nạn trên biển Lâm Đồng

Tàu cá gặp nạn tại vị trí cách đặc khu Phú Quý khoảng 126 hải lý về hướng Đông Đông Bắc, trong điều kiện gió Tây Nam cấp 5 đến cấp 6, sóng cao từ 3 đến 4 mét.
Nhận lệnh cứu hộ, Tàu 467 khẩn trương cơ động và tiếp cận tàu cá lúc 23 giờ 30 ngày 7-9. Do biển động mạnh, lực lượng cứu hộ chưa thể sang tàu, nhưng đã liên lạc, nắm tình hình và duy trì hỗ trợ từ xa.
Tình hình sức khỏe, tâm lý của 21 ngư dân cơ bản ổn định. Hiện Tàu 467 đang lai dắt tàu cá về đặc khu Phú Quý.
Dự kiến khoảng 4 giờ ngày 9-9, tàu sẽ cập cảng, hoàn tất việc bàn giao và hỗ trợ ngư dân khắc phục sự cố.