Xã hội

Kịp thời lai dắt tàu cá với 21 ngư dân gặp nạn trên biển Lâm Đồng

SGGPO

Theo thông tin từ Cảnh sát biển Việt Nam, tàu 467 đang lai dắt tàu cá LĐ95888-TS cùng 21 ngư dân về đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng sau khi tàu bị hỏng máy, mất khả năng cơ động trên biển.

Clip Kịp thời tiếp cận và lai dắt tàu cá chở 21 ngư dân gặp nạn trên biển. Thực hiện: NGUYỄN NAM

Tàu cá gặp nạn tại vị trí cách đặc khu Phú Quý khoảng 126 hải lý về hướng Đông Đông Bắc, trong điều kiện gió Tây Nam cấp 5 đến cấp 6, sóng cao từ 3 đến 4 mét.

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Tiếp cận tàu cá gặp nạn trong đêm

Nhận lệnh cứu hộ, Tàu 467 khẩn trương cơ động và tiếp cận tàu cá lúc 23 giờ 30 ngày 7-9. Do biển động mạnh, lực lượng cứu hộ chưa thể sang tàu, nhưng đã liên lạc, nắm tình hình và duy trì hỗ trợ từ xa.

Tình hình sức khỏe, tâm lý của 21 ngư dân cơ bản ổn định. Hiện Tàu 467 đang lai dắt tàu cá về đặc khu Phú Quý.

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Khẩn trương lai dắt tàu cá gặp nạn về đặc khu Phú Quý

Dự kiến khoảng 4 giờ ngày 9-9, tàu sẽ cập cảng, hoàn tất việc bàn giao và hỗ trợ ngư dân khắc phục sự cố.

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MẠNH THẮNG - ĐỨC ĐỊNH

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tàu cá gặp nạn ngư dân Biển Cứu hộ Lai dắt Phú Quý Lâm Đồng cảnh sát biển

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