Hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo ở xã đảo

Theo đó, đoàn đã tặng cây xanh, ghế đá, lắp đặt đèn năng lượng mặt trời và hỗ trợ sinh kế cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thạnh An (TPHCM). Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 477 triệu đồng.

Hỗ trợ sinh kế cho bà con xã đảo Thạnh An. Thực hiện: VĂN MINH

Tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng đây là những phần quà thể hiện tình cảm của cán bộ, công chức Văn phòng Thành ủy TPHCM và các đơn vị trực thuộc nhằm hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Đoàn công tác của Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM hỗ trợ sinh kế cho người dân. Ảnh: VĂN MINH

Lãnh đạo địa phương gửi thư cảm ơn đến Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Cùng ngày, đoàn công tác cũng đã đến trao những phần quà động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Thạnh An.

