Sáng 28-11, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Giáo (TPHCM) phối hợp ra mắt mô hình “Rau sạch quân sự” nhằm hỗ trợ thực phẩm cho người dân khó khăn.

Chương trình là sự phối hợp giữa Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Giáo, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Phú Lợi, Ban Chỉ huy Quân sự các xã Phước Thành, An Long, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng và Long Nguyên (TPHCM) cùng Trung đoàn 271.

Ảnh 9.jpg
Người dân nhận rau sạch từ mô hình “Rau sạch quân sự”

Tại chương trình, hơn 700kg rau, củ, quả các loại như bầu, bí, rau muống, mướp, cải xanh, chuối cùng 30 thùng nước ngọt đã được các đơn vị chuẩn bị và trao tận tay các hộ có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động.

Ảnh 12.jpg
Niềm vui của người lao động khi được hỗ trợ thực phẩm

Lượng nông sản được cung cấp đều do cán bộ, chiến sĩ tự tay chăm sóc tại các mô hình tăng gia sản xuất, bảo đảm sạch, an toàn và giàu dinh dưỡng.

Ảnh 8.jpg
Lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Phú Lợi cùng lãnh đạo xã Phú Giáo trao quà cho người dân

Theo ông Vũ Hải Lý, Chủ tịch UBND xã Phú Giáo, mô hình “Rau sạch quân sự” không chỉ góp phần hỗ trợ nhu cầu thực phẩm cho những lao động có hoàn cảnh khó khăn, mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng vũ trang đối với cộng đồng.

VĂN CHÂU

