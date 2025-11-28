Triển lãm ảnh về nghề và làng nghề truyền thống

Trong khuôn khổ sự kiện kết nối giao thương sản phẩm OCOP TPHCM lần thứ I với chủ đề "OCOP TPHCM - Hội nhập và phát triển", hơn 40 bức ảnh về nghề và làng nghề truyền thống TPHCM được trưng bày.

Triển lãm diễn ra từ ngày 28 đến 30-11 tại Nhà truyền thống Cách mạng, số 01 đường Bacu, phường Vũng Tàu, TPHCM. Tại đây, bên cạnh không gian triển lãm ảnh còn có hơn 100 gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP, các nghề và làng nghề của TPHCM sau sáp nhập được tái hiện sống động: Gốm Lái Thiêu, bánh tráng An Ngãi, bún Long Kiên, mây tre đan Tân Uyên, làng mai Bình Lợi, sơn mài Tương Bình Hiệp, đúc đồng An Hội…

Triễn lãm ảnh các làng nghề.

Đây là những sản phẩm được tôn vinh trong cuộc thi viết về nghề và làng nghề truyền thống của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 do Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Báo Người Lao động, Công ty Truyền thông Sự kiện Sao Mai (Sao Mai Media) tổ chức.

Các gian hàng trưng bày sản phẩm.

Các sản phẩm có mặt tại triển lãm không chỉ giới thiệu các ngành nghề thủ công truyền thống mà còn lưu giữ ký ức, bản sắc và khát vọng sáng tạo của mỗi làng nghề, mỗi vùng đất, trở thành điểm nhấn thu hút du khách tại sự kiện.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TRIỂN LÃM ẢNH VÀ GIAN HÀNG TRƯNG BÀY

Ảnh giới thiệu nghề gốm Lái Thiêu.

Du khách tại triển lãm.

Du khách thích thú xem ảnh triển lãm.

Hình ảnh đẹp, lưu giữ ký ức, bản sắc và khát vọng sáng tạo của mỗi làng nghề

Gian trưng bày dưa mắm gia truyền

Gian trưng bày nước mắm đóng chai.

Gian hàng trưng bày sản phẩm thảo dược.

Gian trưng bày các sản phẩm từ tiêu

THÀNH HUY - ĐỨC TRUNG