Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang phục vụ Chương trình xây dựng Nông thôn mới

Tối 27-11, tại Trung tâm cung ứng dịch vụ Văn hóa – Thể thao xã Tân Nhựt, TPHCM phối hợp Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tổ chức suất diễn phục vụ Chương trình "Xây dựng Nông thôn mới" tại địa phương.

NSND Thoại Miêu. Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình được tổ chức nhằm quảng bá, tôn vinh nghệ thuật truyền thống; ngợi ca hào khí đấu tranh của ông cha ta, nhắc nhớ công ơn của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do dân tộc. Qua đó khơi dậy tình yêu quê hương đất nước trong mỗi khán giả; ca ngợi vẻ đẹp các danh lam thắng cảnh và bản sắc văn hóa dân tộc; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân xã Tân Nhựt và các phường, xã lân cận.

NSND Mỹ Hằng

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của NSND Mỹ Hằng, NSƯT Võ Thành Phê, NSƯT Diễm Thanh, NS Tô Tấn Loan, Nguyễn Thanh Toàn, Kim Luận, Thanh Đông, Thy Phương, Phùng Ngọc Bảy, Hoài Nam, Mỹ Linh, Diễm Kiều, Hoàng Minh Vương, Vũ Minh Lợi, Võ Hoài Long, Kim Thùy, Đoàn Minh, ca sĩ Đường Tuấn Khang.

Nghệ sĩ Kim Luận

Đến với đêm biểu diễn nghệ thuật, khán giả được thưởng thức các bài bản vọng cổ: Trẩy hội chùa Hương, Lúa mùa duyên thắm, Tình đồng chí, Duyên tình, Hương lúa miền Nam, Tình quê, Rước tình về với quê hương, Ở hai đầu nỗi nhớ và các trích đoạn cải lương nổi tiếng: Tiếng trống Mê Linh, Tình mẫu tử...

THÚY BÌNH