Phường Bến Cát (TPHCM): Tiếp nhận gần 1,2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bão, lũ

SGGPO

Theo Ban vận động cứu trợ phường Bến Cát, sau vài ngày vận động, tính đến sáng 27-11, địa phương đã tiếp nhận gần 1,2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do lũ, lụt.

Sáng 27-11, Ban vận động cứu trợ phường Bến Cát đã tiếp nhận 150 triệu đồng do cán bộ, người lao động Công ty TNHH Diamond Việt Nam ủng hộ nhằm hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão, lũ năm 2025.

Tham dự buổi tiếp nhận có bà Trần Thị Thảo, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường và bà Phan Ái Thanh Dung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Trao biểu trưng số tiền 150 triệu đồng để người dân vùng lũ khắc phục hậu quả

Thay mặt lãnh đạo địa phương, Chủ tịch UBND phường Bến Cát Trần Thị Thảo gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm, sẻ chia của tập thể cán bộ và người lao động Công ty TNHH Diamond Việt Nam đối với đồng bào vùng bão lũ.

Bà Trần Thị Thảo mong muốn phường tiếp tục nhận được sự đồng hành của doanh nghiệp trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, góp phần giúp bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Những ngày qua, phường Bến Cát tiếp nhận sự hàng ủng hộ từ các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn

Tính đến sáng 27-11, địa phương đã tiếp nhận gần 1,2 tỷ đồng, gồm hơn 551 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá khoảng 646 triệu đồng như quần áo, nước suối, chăn mền, tã, sữa, bánh…

Tất cả hàng cứu trợ được chuyển đến đúng nơi, đúng đối tượng, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai.

Chuyến xe nghĩa tình đã có mặt tại xã Bắc Khánh Vĩnh vào ngày 25-11
Người dân vùng lũ tại Khánh Hòa nhận những phần quà ý nghĩa

Trước đó, đoàn xe chở hàng chục tấn hàng hóa mang theo nghĩa tình từ phường Bến Cát đã lên đường đến xã Bắc Khánh Vĩnh và xã Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ trong quá trình tái thiết cuộc sống sau thiên tai. Những nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu được trao tận tay bà con.

TÂM TRANG

Từ khóa

quà ủng hộ đồng bào lũ lụt khắc phục hậu quả phường Bến Cát Khánh Hòa

