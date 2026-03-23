Xã hội

Hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

SGGPO

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa thống nhất chủ trương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Thủ tướng đồng ý hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Theo nội dung công văn, Thủ tướng thống nhất với đề nghị của Bộ Dân tộc và Tôn giáo về việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhóm đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ nguồn ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát còn lại chưa sử dụng, thông qua Quỹ Vì người nghèo Trung ương.

Tiêu chí xác định nhà tạm, nhà dột nát thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng; mức hỗ trợ thực hiện theo quy định hiện hành. Việc hỗ trợ phấn đấu hoàn thành trước ngày 25-7, thiết thực kỷ niệm 65 năm Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì triển khai hỗ trợ, giúp đỡ, xây dựng để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường cùng các địa phương rà soát đối tượng được hỗ trợ, bảo đảm chính xác, đầy đủ theo tiêu chí quy định, tránh bỏ sót, trùng lặp.

Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng thông qua Quỹ Vì người nghèo do ủy ban MTTQ địa phương quản lý, trên cơ sở danh sách được UBND các tỉnh, thành phố phê duyệt, để tổ chức hỗ trợ theo quy định, bảo đảm đúng đối tượng, kịp thời, hiệu quả.

LÂM NGUYÊN

Từ khóa

Bộ Dân tộc Chất độc hóa học Dột nát Con đẻ Đối tượng hỗ trợ Kháng chiến Chất độc da cam Xóa Người nghèo Trùng lặp

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn