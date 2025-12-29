Từ 1-7-2025: Thanh niên xung phong hưởng trợ cấp hằng tháng 1 triệu đồng

Ngày 29-12, Chính phủ ban hành Nghị định số 344/2025/NĐ-CP điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao tặng Huy chương "Thanh niên xung phong vẻ vang" cho 22 cựu thanh niên xung phong

Đối tượng được điều chỉnh gồm thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975.

Theo nghị định, mức trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh bằng 2 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định hiện hành (mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 1-7-2024 là 500.000 đồng/tháng).

Như vậy, từ ngày 1-7-2025, mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong tăng từ 540.000 đồng/tháng lên 1 triệu đồng/tháng.

Trường hợp thanh niên xung phong thuộc diện nêu trên đã từ trần kể từ ngày 1-7-2025 nhưng chưa được điều chỉnh trợ cấp theo nghị định này thì người tổ chức mai táng được truy lĩnh khoản tiền chênh lệch tính từ ngày 1-7-2025 đến tháng thanh niên xung phong từ trần.

Hiện nay, cả nước có hơn 650.000 cựu thanh niên xung phong từng tham gia các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước.

PHAN THẢO