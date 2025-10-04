Họa sĩ Đỗ Sơn trở lại với triển lãm cá nhân ở tuổi 82

Đây là triển lãm cá nhân lần thứ 5 của họa sĩ Đỗ Sơn, khi ông ở tuổi 82, sau 17 năm kể từ triển lãm lần thứ 4 vào năm 2008. Với công chúng, sự trở lại này là dấu ấn đặc biệt trong hành trình sáng tác gần 60 năm của người họa sĩ tài hoa.

Ông từng nói: “Hội họa ngấm vào máu. Tôi chẳng làm gì khác ngoài vẽ, bởi đó là cách duy nhất để tôi được sống thật với mình”. Câu nói ấy lý giải vì sao, ở tuổi ngoài 80, ông vẫn miệt mài với giá vẽ, vẫn cho ra đời những tác phẩm mới để đối thoại với chính mình và với công chúng.

Triển lãm gói gọn hành trình hơn 60 năm sáng tác của họa sĩ Đỗ Sơn

Tại triển lãm lần này, ông giới thiệu 92 tác phẩm hội họa, đa dạng chất liệu, trong đó có nhiều ký họa ấn tượng được chọn lọc từ lưu trữ gia đình, cùng một số tác phẩm mới sáng tác gần đây. Những bức tranh đưa người xem trở về với nhiều mảng đề tài lớn xuyên suốt sự nghiệp của ông: từ ký họa chiến trường, phong cảnh Sa Pa, đời sống thường nhật, phụ nữ, tranh nude cho tới những sáng tác mang tính trừu tượng biểu hiện.

Họa sĩ Đỗ Sơn sinh năm 1943, từng có nhiều năm gắn bó với môi trường quân đội. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (nay là Đại học Mỹ thuật Việt Nam), ông tham gia chiến trường khu V, rồi công tác tại Báo Quân đội Nhân dân và sau đó là Xưởng Mỹ thuật Quân đội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Hội họa luôn là mạch nguồn xuyên suốt cuộc đời sáng tác của ông.

Trong suốt sự nghiệp, họa sĩ Đỗ Sơn để lại nhiều dấu ấn với phong cách sáng tác giàu cá tính, kết hợp sự mạnh mẽ của bút lực, nhịp điệu màu sắc với cảm xúc tinh tế và chiêm nghiệm. Tranh của ông không chỉ gắn với đề tài chiến tranh, mà còn mở ra những thế giới đời thường giàu chất thơ.

Ông hiện có 8 tác phẩm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, và nhiều tác phẩm khác được các tổ chức, cá nhân tại 26 quốc gia, vùng lãnh thổ sưu tập, trong đó có Bảo tàng Mỹ thuật Singapore, bộ sưu tập nghệ thuật của Hoàng gia Morocco, hay hãng Mobil (Mỹ)... Họa sĩ Đỗ Sơn được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2016.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 9-10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội

Không gian triển lãm lần này được xem như một “hành trình hội họa”, nơi công chúng có thể cảm nhận rõ hơn phong cách sáng tác đa dạng và tinh thần sáng tạo bền bỉ của họa sĩ. Ở tuổi ngoài 80, với ngọn lửa nghệ thuật chưa từng tắt, Đỗ Sơn đã cho thấy sự dấn thân không ngừng nghỉ của một nghệ sĩ chân chính.

MAI AN