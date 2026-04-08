Hoàn thiện cơ chế, định hướng khung pháp lý cho Luật Đô thị đặc biệt

Ngày 8-4, Thường trực HĐND Thành phố có buổi làm việc với các Ban của HĐND Thành phố nhằm nghe báo cáo tình hình theo dõi, đôn đốc triển khai, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 và Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội; đồng thời trao đổi về công tác nghiên cứu, đề xuất các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND TPHCM phục vụ việc chuẩn bị các luận cứ pháp lý xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

Buổi làm việc do đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM kết luận nội dung buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách cho biết, việc triển khai các nghị quyết của Quốc hội trên địa bàn thành phố đã đạt nhiều kết quả bước đầu quan trọng, thể hiện qua việc HĐND Thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết cụ thể nhằm thể chế hóa các cơ chế, chính sách đặc thù.

Đối với Nghị quyết số 98/2023/QH15, TPHCM đã hoàn thành 17/25 nhiệm vụ, ban hành 53 nghị quyết, tập trung triển khai trong các lĩnh vực tài chính - ngân sách, đầu tư, giao thông, môi trường. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung chưa thực hiện do vướng mắc pháp lý và chưa bảo đảm tính đồng bộ, nhất là trong các lĩnh vực cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, cơ chế thu phí, thị trường tín chỉ carbon và kiểm soát khí thải phương tiện.

Với Nghị quyết số 260/2025/QH15, TPHCM đã thực hiện 5/9 nhiệm vụ, ban hành 6 nghị quyết quan trọng liên quan đến quy hoạch, phát triển hạ tầng và cơ chế tài chính - ngân sách; các nhiệm vụ còn lại đang tiếp tục triển khai hoặc sẽ thực hiện khi có phát sinh.

Nhìn chung, việc triển khai các cơ chế đặc thù đã tạo nền tảng thúc đẩy phát triển Thành phố, tuy nhiên cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các vướng mắc và tăng cường tính đồng bộ để nâng cao hiệu quả thực thi trong thời gian tới.

Lãnh đạo các Ban của HĐND Thành phố cũng báo cáo kết quả theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết trong triển khai hai nghị quyết nêu trên; rà soát các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách cần được cụ thể hóa thành quy phạm pháp luật, phục vụ việc phối hợp với Trường Đại học Luật TPHCM tổ chức hội thảo khoa học và lấy ý kiến chuyên gia, nhằm định hướng các nội dung trọng tâm cần thiết chế trong xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Thọ giao Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND và UBND Thành phố rà soát, đánh giá tổng thể việc triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 và Nghị quyết số 260/2025/QH15; làm rõ các nhiệm vụ đã thực hiện, chưa thực hiện; phân định rõ thẩm quyền giữa Trung ương, HĐND và UBND Thành phố. Trên cơ sở đó, tham mưu Thường trực HĐND Thành phố báo cáo Thành ủy để có định hướng chỉ đạo chung.

Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì rà soát Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND Thành phố để đánh giá kết quả thực hiện, đối chiếu với Nghị quyết số 260/2025/QH15, tham mưu việc sửa đổi, thay thế nếu cần thiết.

Các Ban của HĐND Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát việc triển khai các nghị quyết nêu trên và các nghị quyết của HĐND Thành phố đã ban hành; chủ động tham mưu đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách và định hướng khung pháp lý phục vụ xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

CẨM NƯƠNG - CHÂU VŨ