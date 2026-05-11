Thông qua dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Giảm quy mô và vốn đầu tư

Ngày 11-5, tại kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND TP Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2026-2031 đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn TP Hà Nội đi qua 16 xã, phường, gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng. Quy mô sử dụng đất 11.418ha, tổng mức đầu tư gần 737.000 tỷ đồng.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút thông qua chủ trương đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: BẢO CHI

So với chủ trương ban đầu được TP Hà Nội thông qua vào tháng 12-2025, dự án chỉ đi qua 16 xã, phường thay vì 19 xã, phường như trước. 3 phường Vĩnh Tuy, Hoàng Mai và Vĩnh Hưng không còn nằm trong phạm vi dự án đi qua. Về sơ bộ, tổng mức đầu tư dự án cũng giảm hơn 100.000 tỷ đồng, so với mức 855.000 tỷ đồng công bố cuối năm 2025.

Với quy mô sử dụng đất nêu trên, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gồm các cấu phần chính là: trục đại lộ cảnh quan; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; các khu đất phát triển đô thị; đất mặt nước; đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác. Tiến độ thực hiện của dự án dự kiến từ năm 2026 đến năm 2038.

Trong đó, giai đoạn 2026-2030 ưu tiên tập trung hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình, hạ tầng chính của dự án, gồm: trục đại lộ cảnh quan 2 bên sông; kè và chỉnh trị lòng, bờ sông 2 bên sông; công viên công cộng phường Phú Thượng; công viên tại bãi sông phường Hồng Hà; khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam; khu đô thị định cư tại phường Long Biên; dự án giải phóng mặt bằng độc lập. Giai đoạn 2030-2038, hoàn thành các dự án thành phần còn lại.

HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: BẢO CHI

Dự án do liên danh Công ty cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải và Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư. Loại hợp đồng dự án là Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) thanh toán bằng quỹ đất. Quỹ đất dự kiến đối ứng bố trí tại các khu đất phát triển đô thị, nằm trong phạm vi dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, với diện tích khoảng 2.655ha; quỹ đất còn lại sẽ rà soát xác định tại một phần quỹ đất thu hồi của các dự án chậm triển khai và quỹ đất dự kiến xác định thanh toán cho các dự án BT trên địa bàn thành phố.

Dự án được phân chia thành 5 nhóm loại hình với các dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1: Trục đại lộ cảnh quan Hữu Hồng xây dựng tuyến đường đại lộ dọc theo đê Hữu Hồng 45,35km; dự án thành phần 2: Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng xây dựng tuyến đường đại lộ dọc theo đê Tả Hồng khoảng 35km.

Cùng với đó là các dự án đầu tư xây dựng nhiều công viên dọc 2 bên sông; các dự án đầu tư kè và chỉnh trị lòng sông, bờ sông; các dự án đầu tư khu đô thị định cư và tái thiết như: Khu đô thị định cư tại phường Long Biên, quy mô khoảng 201ha; Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam, quy mô khoảng 98ha; Khu tái thiết đô thị làng nghề tại xã Bát Tràng, quy mô khoảng 120ha.

KHÁNH NGUYỄN