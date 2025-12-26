Trình đề án sắp xếp các cơ quan báo chí TPHCM trước ngày 31-12-2025

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, TPHCM thực hiện công tác sắp xếp các cơ quan báo chí của thành phố theo đúng định hướng, chỉ đạo của Trung ương và trình Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 31-12-2025.

Thông tin được Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chia sẻ trong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 và trao tặng khen thưởng cấp Nhà nước, ngày 26-12.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện đề án chuyển đổi số trong khối các cơ quan báo chí của thành phố. Đồng thời, thực hiện công tác sắp xếp các cơ quan báo chí theo đúng định hướng, chỉ đạo của Trung ương và trình Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trước ngày 31-12-2025.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết chia sẻ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM rất quan tâm đến công tác sắp xếp các cơ quan báo chí của thành phố. Cùng với đó, lãnh đạo chỉ đạo triển khai các giải pháp có thể làm để phát huy tốt nhất vai trò của các cơ quan báo chí thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

TPHCM thực hiện đúng định hướng và chỉ đạo của Trung ương đối với công tác sắp xếp, tinh gọn hệ thống các cơ quan báo chí. Theo đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Ban Thường vụ Thành ủy giao cho Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp với các cơ quan báo chí nghiên cứu, đề xuất đề án sắp xếp các cơ quan báo chí của TPHCM.

Với định hướng, chỉ đạo của Trung ương và các quy định pháp luật hiện hành, sau sắp xếp, các cơ quan báo chí của TPHCM vẫn duy trì tốt các hoạt động và phải hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn, phát huy vai trò báo chí tốt hơn.

“Đó là một nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đánh giá là khó nhưng vẫn phải làm để khi triển khai thực hiện đề án sắp xếp các cơ quan báo chí TPHCM nhận được sự đồng thuận cao. Sau sắp xếp, cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình TPHCM hoạt động tốt và đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ chính trị”, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh.

VĂN MINH - THÁI PHƯƠNG