Học sinh xúc phạm giáo viên, bạn bè có thể bị cách ly khỏi môi trường học tập

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 04/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, nhằm lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân

Học sinh xúc phạm giáo viên, bạn bè có thể bị cách ly khỏi môi trường học

Theo Bộ GD-ĐT, sau gần 5 năm thực hiện, một số quy định trong Nghị định 04/2021/NĐ-CP đã bộc lộ hạn chế so với thực tiễn quản lý và hoạt động giáo dục hiện nay. Việc sửa đổi lần này nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo đảm kỷ cương, trật tự trong trường học, đồng thời phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Dự thảo bổ sung, làm rõ quy định đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc người học trong cơ sở giáo dục; vi phạm chính sách đối với nhà giáo, người học; cũng như các hành vi gây rối, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sư phạm.

Theo đó, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong cơ sở giáo dục nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; phạt từ 10-15 triệu đồng đối với hành vi vi phạm chính sách đối với nhà giáo.

Biện pháp khắc phục hậu quả kèm theo là buộc xin lỗi công khai người bị xúc phạm, trừ trường hợp người bị hại không có yêu cầu.

Đáng chú ý, dự thảo quy định người học có hành vi xúc phạm, tấn công, xâm phạm thân thể giáo viên hoặc bạn học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và gây ảnh hưởng tiêu cực đến an toàn, trật tự giáo dục, ngoài việc bị xử phạt hành chính còn có thể bị áp dụng biện pháp:

- Buộc cách ly tạm thời khỏi môi trường học tập;

- Chuyển đến cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, cơ sở dịch vụ tư vấn học đường, công tác xã hội hoặc cơ sở y tế chuyên khoa để tư vấn, hỗ trợ tâm lý - hành vi.

Các biện pháp này được thực hiện theo đề nghị của nhà trường và quyết định của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm có sự phối hợp giữa cơ sở giáo dục, gia đình, cơ quan quản lý giáo dục, cơ quan y tế và công an (nếu cần).

Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, việc bổ sung quy định này không nhằm trừng phạt người học, mà hướng đến giải pháp nhân văn, mang tính giáo dục và hỗ trợ, góp phần duy trì kỷ cương, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

