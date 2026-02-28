Pin hữu cơ bền và an toàn hơn

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa nghiên cứu thành công loại pin lithium-ion hữu cơ mới có độ an toàn cao, khả năng co giãn linh hoạt và khắc phục được những hạn chế về hiệu suất tồn tại lâu nay.

Ảnh minh họa pin lithium-ion hữu cơ. Ảnh: THX

Đây là thành quả hợp tác giữa Đại học Thiên Tân và Đại học Công nghệ miền Nam Trung Quốc, vừa được công bố trên tạp chí Nature.

Nhóm nghiên cứu do Giáo sư Từ Vận Hoa của Đại học Thiên Tân dẫn dắt đã thiết kế một loại vật liệu cực dương hữu cơ giúp tăng đáng kể mật độ năng lượng và tốc độ sạc. Kết quả thử nghiệm cho thấy, loại pin túi sử dụng vật liệu mới này đạt mật độ năng lượng vượt 250 Wh/kg, vượt trội so với pin lithium sắt photphat truyền thống.

Đặc biệt, pin có độ bền nhiệt cực cao khi hoạt động ổn định trong khoảng nhiệt độ khắc nghiệt từ -70 độ C đến 80 độ C. Ngoài ra, thiết bị còn vượt qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt về độ an toàn như đâm xuyên, uốn cong hay nén chặt mà vẫn giữ nguyên cấu trúc và dung lượng, loại bỏ nguy cơ cháy nổ do thoát nhiệt.

