Chủ tịch Yến sào Khánh Hòa Trịnh Thị Hồng Vân: Dấu ấn đột phá khoa học Công nghệ

Doanh nhân Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty Yến sào Khánh Hòa vừa tạo nên dấu ấn nổi bật trong năm 2025 với danh hiệu cao quý "Doanh nhân Khoa học & Công nghệ/ Doanh nhân Khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu". Vinh dự này được trao tại ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (TECHFEST Việt Nam) 2025 vào ngày 12/12 tại Hà Nội , khẳng định vai trò tiên phong của bà trong việc ứng dụng KHCN để giải quyết các thách thức của địa phương, doanh nghiệp tại các vùng kinh tế.

Từ vị trí nhân viên kinh doanh năm 2007, bà Vân đã vượt một chặng đường dài kinh qua các vị trí công việc khác nhau để trở thành lãnh đạo công ty lèo lái một thương hiệu Quốc gia. Bằng sự kiên trì, say mê nghiên cứu khoa học và luôn chú trọng đầu tư vào công tác Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của bà chính là chìa khóa giúp doanh nghiệp vượt qua mọi thách thức và vươn tầm quốc tế.

Dấu ấn khoa học Công nghệ và Phát triển bền vững

Đối với sản phẩm đặc thù như yến sào - vừa là tài nguyên thiên nhiên quý hiếm, vừa là thực phẩm cao cấp, KHCN không chỉ là công cụ sản xuất mà là hệ gen bảo đảm sự sống còn, chất lượng và khả năng mở rộng thị trường. Bảo tồn nguồn gen và khai thác bền vững: Yến sào Khánh Hòa khác biệt ở việc khai thác yến đảo thiên nhiên. Sự bền vững của nguồn nguyên liệu phụ thuộc hoàn toàn vào công tác bảo tồn. Bà Vân và tập thể Công ty đã tập trung vào các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước về quản lý, khai thác và phát triển nguồn gen chim yến đảo. Những công trình khoa học này giúp hiểu rõ chu kỳ sinh học của chim yến, tạo ra các giải pháp kỹ thuật hiệu quả để tăng trưởng quần thể và nhân rộng hang đảo yến. Chính nhờ KHCN giúp Công ty vừa khai thác được sản lượng ổn định, vừa không làm cạn kiệt nguồn tài nguyên quý hiếm, đảm bảo yến sào Khánh Hòa là sản phẩm thiên nhiên đúng nghĩa cho hàng nhiều năm tới.

Việc bà Trịnh Thị Hồng Vân đạt danh hiệu "Doanh nhân Khoa học Công nghệ tiêu biểu" không phải là sự kiện đơn lẻ, mà là kết quả tất yếu của một chiến lược kinh doanh nhìn xa: Lấy KHCN làm gốc để bảo tồn nguồn tài nguyên, lấy KHCN làm đòn bẩy để nâng cao chuỗi giá trị, và lấy KHCN làm nền tảng để chinh phục các thị trường khó tính nhất và thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân (thứ 3 từ trái sang) nhận Bằng vinh danh Doanh nhân Khoa học & Công nghệ tiêu biểu

Chuyển đổi chuỗi giá trị và đột phá sản phẩm

Nếu chỉ bán tổ yến thô, giá trị kinh tế sẽ rất thấp. KHCN là chìa khóa để chuyển đổi từ sơ chế sang chế biến sâu: Tối ưu hóa hoạt tính sinh học. Bà Hồng Vân là chủ nhiệm đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm dịch chiết cô đặc giàu hoạt tính chống oxy hóa từ Yến sào Khánh Hòa” (năm 2017). Đề tài này đã cung cấp dữ liệu khoa học mới mẻ, nâng cao giá trị yến sào. Định vị lại sản phẩm: Việc chứng minh và tối ưu hóa các thành phần dược lý trong yến sào cho phép Công ty định vị sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm cao cấp, thay vì chỉ là thực phẩm bổ dưỡng đơn thuần. Đa dạng hóa: Nghiên cứu thành công các đề tài về sản xuất mỹ phẩm (năm 2018) và thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất yến sào (hoàn thành cuối năm 2023) đã mở ra cánh cửa tiến vào các thị trường ngách có biên lợi nhuận cao.

Trịnh Thị Hồng Vân chụp ảnh lưu niệm cùng ông Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ KH&CN)

Kết quả kinh doanh và vị thế trên thị trường quốc tế

Ứng dụng KHCN mang lại những con số ấn tượng và vị thế vững chắc cho Yến sào Khánh Hòa. Về tác động kinh tế: KHCN giúp Yến sào Khánh Hòa thoát khỏi sự cạnh tranh về giá của yến nhà, tập trung vào phân khúc cao cấp. Nhờ đó, trong giai đoạn 2021-2025, doanh thu toàn Công ty đạt gần 12.993 tỷ đồng trong đó, các sản phẩm giá trị gia tăng nhờ ứng dụng KHCN chiếm khoảng 15-30% tổng doanh thu hàng năm của công ty, đồng thời phục vụ khoảng 25.000 – 30.000 người trực tiếp thụ hưởng dưỡng chất. Về tiêu chuẩn toàn cầu: Để đưa thương hiệu Việt Nam ra thế giới, Công ty đã ứng dụng KHCN để đầu tư nâng cấp hệ thống dây chuyền hiện đại, ứng dụng công nghệ 4.0, và hoàn thiện các tiêu chuẩn quản lý chất lượng khắt khe như FDA (Mỹ), BRC (Châu Âu), FSSC: 22000 (Toàn cầu). Về việc tăng cường niềm tin: Khả năng truy xuất nguồn gốc dựa trên công nghệ là yếu tố sống còn để giữ vững niềm tin của người tiêu dùng quốc tế và trong nước.

Bằng sự kiên trì, say mê nghiên cứu khoa học và luôn chú trọng đầu tư vào công tác Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của Bà chính là chìa khóa giúp doanh nghiệp vượt qua mọi thách thức và vươn tầm quốc tế Dưới sự lãnh đạo của bà, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã tạo ra đột phá sản phẩm: Phát triển đa dạng hóa dòng sản phẩm từ yến sào, ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao giá trị dinh dưỡng và chất lượng sản phẩm. Tiên phong "Thương hiệu Xanh": Định hướng phát triển kinh tế xanh, bền vững, gắn sản xuất với bảo tồn, bảo vệ môi trường và phát triển nguồn lợi yến đảo. Nâng cao vị thế quốc tế: Đưa thương hiệu Yến sào Khánh Hòa vươn ra các thị trường lớn và khó tính như Hoa Kỳ, Úc, Canada, Trung Quốc... góp phần khẳng định vị thế sản phẩm Việt Nam trên trường quốc tế.

