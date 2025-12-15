Vedan Việt Nam đón đoàn sinh viên tỉnh Đồng Nai đến tham gia “Học kỳ doanh nghiệp”

Sáng ngày 13-12-2025, Công ty CPHH Vedan Việt Nam đã đón tiếp đoàn sinh viên tỉnh Đồng Nai đến tham quan thực tế trong khuôn khổ chương trình “Học kỳ doanh nghiệp”, do Hội Sinh viên tỉnh, Tỉnh đoàn và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động nhằm tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc tại doanh nghiệp và tìm hiểu văn hóa vận hành quy mô lớn tại địa phương.

Ban đối ngoại Vedan đã nhiệt tình chào đón đoàn. Các bạn được xem clip về hành trình xây dựng và phát triển công ty, các lĩnh vực hoạt động, nghe giới thiệu về văn hóa doanh nghiệp và định hướng phát triển của Vedan tại Việt Nam.

Tiếp đó, đoàn đã di chuyển tham quan thực tế khu nhà máy sản xuất, khu văn phòng, khu thể thao, khu vực cảng chuyên dụng phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa của công ty,... các sinh viên vô cùng ấn tượng với không gian xanh trong khuôn viên công ty Vedan như: Hồ sinh thái, vườn cây và các khoảng không mở tạo nên môi trường làm việc trong lành, thể hiện định hướng phát triển bền vững mà Vedan luôn kiên trì theo đuổi.

Tham quan cảng chuyên dùng Vedan Việt Nam

Không dừng lại ở những thông tin giới thiệu, buổi gặp gỡ còn trở thành một tiết học thực tế. Trong phần giao lưu, các sinh viên đã đặt nhiều câu hỏi về qúa trình vận hành sản xuất, những kỹ năng cốt lõi mà một nhân sự thời đại mới cần trang bị, các phúc lợi và yêu cầu cần có cho CBCNV công ty... Sự chủ động này cho thấy chuyến đi không chỉ mang tính trải nghiệm mà còn là bước đệm giúp các bạn định hình rõ hơn mục tiêu nghề nghiệp sau khi ra trường.

Các em giao lưu hỏi đáp cùng đại diện công ty



Bên cạnh giải đáp các câu hỏi, đại diện Vedan cũng dành thời gian trao đổi cùng sinh viên về tiêu chuẩn tuyển dụng, các chương trình thực tập, lộ trình đào tạo, những kỹ năng cần có và cơ hội phát triển cá nhân khi ứng tuyển vào các doanh nghiệp FDI như Vedan Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, Vedan luôn được ghi nhận là “Doanh nghiệp vì người lao động” vì luôn chú trọng đầu tư cho nguồn nhân lực, với quan điểm “Người lao động là tài sản quý giá nhất”. Nhờ những nỗ lực chăm lo đời sống nhân viên, Vedan Việt Nam trở thành một trong những doanh nghiệp hiếm hoi có hơn 1400 nhân viên gắn bó trên 20 năm, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển ổn định của công ty.

Các sinh viên hào hứng theo dõi các thông tin về doanh nghiệp

Bên cạnh đó, Vedan luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho thế hệ trẻ. Hàng năm, công ty phối hợp cùng các hội khuyến học trao học bổng, khen thưởng con em cán bộ nhân viên đạt thành tích tốt và hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Vedan cũng tích cực tham gia các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, hội chợ việc làm và thường xuyên đón tiếp các đoàn sinh viên đến tham quan thực tế với mong muốn ươm mầm tài năng trẻ và đóng góp thiết thực vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt trong tương lai.

V,D