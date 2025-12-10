Đại hội Công đoàn Yến sào Khánh Hòa: Đoàn kết, Đổi mới – Vững bước Phát triển

Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ sở Công ty lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Với chủ đề : "Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển". Đại hội vinh dự đón tiếp đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa, cùng Đảng ủy, Ban Lãnh đạo công ty và 200 đại biểu chính thức, đại diện cho 3.799 đoàn viên toàn công ty.

Lạnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa chúc mừng Ban chấp hành CĐCS Công ty khóa XIII, nhiệm kỳ 2025-2030

Trong bối cảnh kinh tế biến động và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, Công đoàn Cơ sở Công ty Yến sào Khánh Hòa đã phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo, đạt nhiều thành tựu ấn tượng: Hiệu quả sản xuất Kinh doanh: Tổng doanh thu hợp nhất đạt 7.643,2 tỷ đồng và nộp ngân sách hơn 692 tỷ đồng trong giai đoạn 2023–2025. Thu nhập bình quân của người lao động (NLĐ) năm 2025 tăng lên 16 triệu đồng/người/tháng. 100% NLĐ được kí hợp đồng lao động, hưởng các chế độ phụ cấp và trang bị bảo hộ đầy đủ. Công ty còn nâng mức đóng BHXH cao hơn quy định, tạo điều kiện nâng mức lương hưu…Cũng trong đoạn này, công ty liên tục cho ra đời nhiều sản phẩm mới chất lượng cao như nước yến sào Fucoidan, Đông trùng Hạ thảo, Collagen, SKPearlNest, Mặt nạ Yến sào Sanest hợp tác với Sallycos (Hàn Quốc). Đồng thời, 190 sáng kiến được công nhận đã giúp nâng cao năng suất và tiết kiệm hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, hai giá trị tinh hoa của doanh nghiệp, gồm “Tri thức khai thác và chế biến Yến sào Khánh Hòa” và “Lễ hội Yến sào Khánh Hòa” đã được công nhận Di sản văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia.

Văn hóa sẻ chia và truyền thống “lá lành đùm lá rách” là nét đẹp đặc trưng của Yến sào Khánh Hòa. Trong giai đoạn 2023–2025, tổng kinh phí thiện nguyện đã lên hơn 35 tỷ đồng.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành CĐCS Công ty khóa XIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Bùi Trần Thái – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty đã được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch CĐCS Công ty. Dịp này, Công ty Yến sào Khánh Hòa khen thưởng 6 tập thể và 25 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn giai đoạn 2023 – 2025.

K.H