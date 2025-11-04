Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 17: Trách nhiệm cùng chia sẻ vì hòa bình

Ngày 3-11, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 17 với chủ đề “Đoàn kết trong bất định” do Học viện Ngoại giao và các cơ quan đối tác phối hợp tổ chức khai mạc tại TP Đà Nẵng.

Phát biểu tại Hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đánh giá việc lựa chọn chủ đề hội thảo năm nay phản ánh thực tế của thời đại, đồng thời cũng thể hiện khát vọng chung. Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, thế giới ngày nay mong manh hơn bao giờ hết, xuất hiện các thách thức toàn cầu như xung đột, chiến tranh, các nguyên tắc định hình từ sau Thế chiến II như chủ nghĩa đa phương, tuân thủ luật pháp quốc tế, hợp tác vì lợi ích chung đang có dấu hiệu bị “xói mòn”. Châu Á - Thái Bình Dương vốn là khu vực năng động nhất cũng không tránh khỏi “những cơn gió bất định” và Biển Đông là tấm gương phản chiếu những biến động của khu vực cũng như toàn cầu.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, trong bất định vẫn ẩn chứa nhiều cơ hội để các quốc gia khẳng định các yếu tố thúc đẩy gắn kết, đó là đối thoại, hợp tác và tuân thủ luật pháp quốc tế. Việt Nam đề cao tầm quan trọng của duy trì hòa bình và ổn định khu vực; đồng thời đề cao vai trò trung tâm của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS). Việt Nam cam kết giải quyết hòa bình tranh chấp, xây dựng lòng tin và quản lý có trách nhiệm các khác biệt; sẵn sàng hợp tác với tất cả đối tác để đảm bảo các vùng biển chung là biển hòa bình, ổn định, thịnh vượng.

Chia sẻ tại hội thảo, bà Seema Malhotra, Thứ trưởng Phụ trách khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh, kiêm Thứ trưởng Bộ Giáo dục Vương quốc Anh đánh giá, Biển Đông đóng vai trò quan trọng đối với thương mại hàng hải, sinh kế và thịnh vượng của khu vực; những vụ việc nguy hiểm gần đây diễn ra tại Biển Đông gây quan ngại sâu sắc về nguy cơ leo thang căng thẳng tại khu vực.

Vương quốc Anh phản đối các hành động gây hấn hoặc làm suy yếu luật pháp quốc tế, nhấn mạnh các vùng biển ở Biển Đông phải được xác định và giải quyết một cách hòa bình, tuân thủ UNCLOS. Anh luôn ủng hộ tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), trong đó COC phải tôn trọng UNCLOS và phản ánh lợi ích chính đáng của tất cả các bên.

Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 17 diễn ra trong hai ngày 3 và 4-11, tập trung thảo luận về tình hình diễn biến tại Biển Đông, chiến lược và cạnh tranh nước lớn, xu thế phát triển của công nghệ biển, vai trò lãnh đạo của ASEAN và tầm quan trọng của UNCLOS đối với ổn định trên biển. Hội thảo có sự tham dự của gần 50 diễn giả là những chuyên gia hàng đầu, uy tín tại Việt Nam, trong khu vực và quốc tế; hơn 300 đại biểu, trong đó có 11 Đại sứ, từ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 200 đại biểu đăng ký tham dự trực tuyến.

Điểm mới của hội thảo năm nay là phiên trò chuyện giữa các Đại sứ các nước tại Việt Nam, thảo luận về trách nhiệm cùng chia sẻ vì hòa bình. Bên lề hội thảo, Chương trình lãnh đạo trẻ tiếp tục mang theo sức sống mới của thế hệ kế cận trong nghiên cứu về tình hình Biển Đông với phiên đặc biệt “Sức mạnh thế hệ trẻ: Củng cố đoàn kết, vượt qua bất định”.

TTXVN