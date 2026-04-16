Hội thao "Năng động người khuyết tật"

Các bạn học sinh nhận giải thưởng sau các vòng thi tại hội thao

Nhân kỷ niệm 28 năm ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4) với chủ đề "Thúc đẩy quyền tham gia của người khuyết tật - Kiến tạo đột phá phát triển", phường Trung Mỹ Tây phối hợp tổ chức hội thao dành cho các em khuyết tật tại Trường Chuyên biệt Ánh Dương.

Hơn 200 em học sinh của nhà trường tham gia thi đấu các môn bật xa, chạy tiếp sức, cờ vua và cầu lông.

Học sinh tham gia thi đấu môn bật xa dưới sự hướng dẫn của các thầy cô và các anh chị đoàn viên, thanh niên của phường

Chia sẻ với PV Báo SGGP, cô Đoàn Thu Trang, giáo viên thể chất của trường Chuyên biệt Ánh Dương cho biết, trước hội thao hai giáo viên thể chất của trường cũng như các cô giáo phụ trách các lớp đã hướng dẫn các con nhiều lần, từng bước để các con có thể tự tin tham gia. Đặc biệt, với môn thi cờ vua nhiều em rất yêu thích bộ môn và CLB cờ vua của trường được thành lập từ vài năm nay.

"Các con rất háo hức với các hoạt động thể thao như hôm nay. Niềm vui, nụ cười của các con chính là nguồn động viên rất lớn cho chúng tôi", cô Trang bày tỏ niềm vui.

Các bạn học sinh chuẩn bị bước vào thi môn cờ vua

Trong suốt thời gian diễn ra hội thao, tiếng cười, niềm vui lan tỏa khắp sân trường. Các em học sinh không chỉ tham gia thi mà còn được hòa mình vào không khí vui vẻ của các tiết mục văn nghệ do các anh chị đoàn viên, thanh niên phường biểu diễn.

Các em tham gia thi đấu môn cầu lông

Việc tổ chức các động hưởng ứng ngày Người khuyết tật Việt Nam đã góp phần nâng cao nhận thức người dân, thực hiện chính sách trợ giúp người khuyết tật, tôn trọng các quyền và tạo cơ hội bình đẳng cho người khuyết tật. Đồng thời lan tỏa tinh thần sống vui, khỏe, lạc quan, sống có ích cho gia đình và xã hội của người khuyết tật.

Các em học sinh nhận quà từ ban tổ chức

THANH DUNG