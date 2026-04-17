Phường Tân Sơn Hòa tổ chức giải bắn súng thể thao

Hướng đến kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026), ngày 17-4, phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) tổ chức giải bắn súng thể thao, thu hút đông đảo vận động viên, người dân của các khu phố trên địa bàn tham gia.

Đây là hoạt động thiết thực góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho người dân địa phương.

Giải bắn súng thể thao năm nay thu hút 70 vận động viên đến từ 28 khu phố trên địa bàn phường tham gia. Các vận động viên có nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng cùng so tài ở các nội dung: 10m súng trường phổ thông nam, 10m súng trường phổ thông nữ.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải.

Không khí thi đấu diễn ra hào hứng, sôi nổi. Các vận động viên thể hiện tinh thần thi đấu nghiêm túc, kỹ năng xử lý tốt trong từng loạt bắn.

Kết thúc giải, Khu phố 2 xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn; Khu phố 26 đạt giải Nhì; Khu phố 1 và Khu phố 9 đồng giải Ba. Giải đấu để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, đoàn kết trong cộng đồng dân cư phường Tân Sơn Hòa.

NGUYỄN ANH