Sức sống cơ sở

Xã Long Hải khám sàng lọc, tầm soát bệnh lý cho 200 lượt người

SGGPO

Chương trình khám sàng lọc, tầm soát bệnh lý tại xã Long Hải (TPHCM) góp phần phát hiện sớm và quản lý hiệu quả các bệnh không lây nhiễm.

Sáng 17-4, UBND xã Long Hải (TPHCM) phối hợp Bệnh viện Lê Văn Thịnh tổ chức khám sàng lọc, tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo đường và một số bệnh nội khoa thường gặp; đồng thời tư vấn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt hợp lý và cấp phát thuốc miễn phí theo chỉ định cho 200 lượt người dân.

Thông qua việc tổ chức thăm khám, tầm soát bệnh lý đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý các bệnh không lây nhiễm, qua đó cải thiện chất lượng cuộc sống và xây dựng cộng đồng khỏe mạnh trên địa bàn.

Dịp này, người dân đến thăm khám còn được tặng quà, hỗ trợ nước uống do hệ thống Nhà thuốc Long Châu tài trợ.

THÀNH HUY

