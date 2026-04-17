Đẩy mạnh thi đua để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp

Bí thư Đảng ủy phường Tân Thới Hiệp Nguyễn Văn Đức trao Bằng khen của Thủ tướng đến các cá nhân

Năm 2025, phường Tân Thới Hiệp triển khai 123 công trình, phần việc thi đua cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tiễn của người dân.

Trong đó, nhiều dự án nâng cấp, sửa chữa được hoàn thành, nhiều công trình hạ tầng được chỉnh trang, duy tu, nâng cấp với tổng kinh phí thực hiện trên 13 tỷ đồng. UBND phường phối hợp với Ban Quản lý dự án đô thị xây dựng công trình giao thông TPHCM giải ngân trên 429 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng đường Hương lộ 80B.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Thới Hiệp Nguyễn Tấn Lực trao khen thưởng của Thành phố đến các cá nhân

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã tiếp nhận hơn 13.200 hồ sơ và giải quyết đạt tỷ lệ đúng hạn trên 99,9%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt trên 99%, mức độ hài lòng của người dân đạt 100%. Phường chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy thanh toán trực tuyến, xây dựng chính quyền số. 75 Tổ công nghệ số cộng đồng đã được thành lập và phát huy hiệu quả, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân.

Năm 2026, phong trào thi đua của phường tập trung thực hiện các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của năm và giai đoạn 2026-2031. Trong đó, phấn đấu chỉ số cải cách hành chính của phường năm 2026 xếp loại xuất sắc; tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn trên các lĩnh vực đạt 100%; tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 98% trở lên, với mục tiêu phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại…

Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp Nguyễn Hữu Hiệp trao khen thưởng của thành phố đến các cá nhân

Dịp này, phường Tân Thới Hiệp trao khen thưởng đến các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

NGÔ BÌNH