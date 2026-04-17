Xã Phước Thành tổ chức lại sản xuất gắn với mã số vùng trồng và nhu cầu thị trường

Ngày 17-4, UBND xã Phước Thành (TPHCM) làm việc với đoàn công tác Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TPHCM, nhằm đánh giá kết quả năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Theo báo cáo về cơ cấu cây trồng, xã Phước Thành có nhóm cây lâu năm chiếm tỷ trọng lớn, trong đó cao su và các loại cây ăn trái như sầu riêng, chuối, mít giữ vai trò chủ lực. Một số mô hình ứng dụng công nghệ cao bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần tăng năng suất và thu nhập cho người dân.

Công tác bảo vệ thực vật được triển khai tương đối đồng bộ; sinh vật gây hại cơ bản được kiểm soát, không xảy ra dịch bệnh diện rộng. Địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Toàn, Trưởng Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật Khu vực số 4 đề nghị xã Phước Thành nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật; đẩy mạnh hướng dẫn kỹ thuật, sản xuất an toàn; từng bước tổ chức lại sản xuất gắn với mã số vùng trồng và nhu cầu thị trường. Đồng thời, cần thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ với Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật Khu vực số 4, bảo đảm thông tin hai chiều thông suốt, kịp thời phát hiện và xử lý sinh vật gây hại.

Ông Bùi Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thành trao đổi với đoàn công tác Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TPHCM

Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thành Bùi Văn Bảo, cho biết sẽ cụ thể hóa thành kế hoạch triển khai, nâng cao trách nhiệm các bộ phận, đồng thời kiến nghị hoàn thiện cơ chế phân cấp, tăng cường hỗ trợ chuyên môn, dự báo và bố trí lực lượng theo dõi dịch hại.

Dịp này, đoàn công tác khảo sát thực tế tại vườn sầu riêng ở ấp Đồng Thông và mô hình dưa lưới tại ấp Đồng Trâm, phục vụ công tác chỉ đạo thời gian tới.

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại vườn sầu riêng ở ấp Đồng Thông

ĐÌNH DƯ