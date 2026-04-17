Gắn “Tick xanh trách nhiệm” để kiểm soát chất lượng suất ăn học đường

Ứng dụng hệ thống "Tick xanh trách nhiệm" (do Sở Công Thương TP.HCM khởi xướng) là giải pháp minh bạch hóa chuỗi cung ứng, gắn mã QR truy xuất nguồn gốc (rau củ, thịt cá, suất ăn học đường) giúp kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, theo TS Đào Hà Trung, Chủ tịch Hội Công nghệ cao TPHCM, nhiều vụ ngộ độc vẫn xảy ra dù nhà cung cấp đủ giấy tờ. Khoảng trống nằm ở kiểm soát thực tế. Rủi ro có thể phát sinh ở toàn bộ chuỗi, từ nguyên liệu, chế biến đến phân phối, trong khi giám sát còn rời rạc, thiếu liên kết giữa doanh nghiệp, bếp ăn, nhà trường và phụ huynh.

Do vậy, giải pháp được đặt ra là phải chuyển từ “kiểm tra hồ sơ” sang “kiểm soát thực chất”. Đó là không chỉ tập trung truy xuất nguồn gốc, chuẩn hóa bếp ăn, tăng giám sát đa tầng và ứng dụng công nghệ để minh bạch chuỗi cung ứng, mà còn phải tăng cường hậu kiểm thường xuyên, kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm vi phạm, thay vì chỉ dựa vào cấp phép ban đầu.

Cô Trần Tiểu Quỳnh trao đổi tại cuộc họp trưa 17-4

Cô Trần Tiểu Quỳnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám khẳng định, sẵn sàng tham gia mô hình này vì đây là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, vị đại diện Trường Mầm non Tân Mỹ lại băn khoăn về nguồn kinh phí và thời điểm triển khai. Tương tự, lãnh đạo Trường THPT Ngô Quyền cho biết, hiện nay nhà trường chỉ kiểm tra cảm quan, trong khi mỗi ngày phục vụ hàng ngàn suất ăn, áp lực vệ sinh an toàn thực phẩm là rất lớn.

Khách hàng chọn mua thực phẩm tick xanh tại siêu thị

Về phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Hùng, quản lý Công ty TNHH TMDV cung cấp suất ăn công nghiệp Minh Hiếu, cho biết sẵn sàng tham gia để minh bạch nguồn gốc thực phẩm, nâng cao uy tín.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, nêu rõ tình trạng “rau hai luống, lợn hai chuồng”; hàng kém chất lượng đưa ra thị trường, hàng sạch giữ lại sử dụng nội bộ vẫn tồn tại. Thậm chí có hiện tượng gom hàng kém chất lượng, “tân trang” rồi phân phối. Áp lực cạnh tranh giá trong đấu thầu cũng có thể khiến một số đơn vị cắt giảm chất lượng.

Bà Nguyễn Thị Bé Ngoan, Chủ tịch UBND phường Tân Mỹ phát biểu tại cuộc họp trưa 17-4

Chủ tịch UBND phường Tân Mỹ Nguyễn Thị Bé Ngoan nhấn mạnh, trọng tâm của chương trình là nâng cao trách nhiệm của các bên có liên quan. Về phía địa phương cam kết sẽ phối hợp triển khai, tận dụng hạ tầng sẵn có và huy động nguồn lực xã hội hóa. Mục tiêu là mỗi suất ăn đến tay học sinh phải an toàn, rõ nguồn gốc...

THI HỒNG