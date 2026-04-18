Lan tỏa tinh thần đoàn kết trong Ngày hội Văn hóa các dân tộc

Ngày 18-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Đông (TPHCM) phối hợp UBND phường tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2026 và Lễ kỷ niệm 28 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4-1998 - 18-4-2026).

Đây là dịp để tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc; tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó của người dân trên địa bàn phường.

Đồng thời, ghi nhận những đóng góp tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số và người khuyết tật.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại ngày hội

Tại ngày hội, đại biểu và người dân được thưởng thức các tiết mục văn nghệ mang âm hưởng dân gian 3 miền; hội thi trình diễn thời trang dân tộc; trải nghiệm các gian hàng trang phục dân tộc, trò chơi dân gian, ẩm thực và tìm hiểu văn hóa các dân tộc...

Trang phục dân tộc rực rỡ của các dân tộc
Trải nghiệm gian hàng ẩm thực tại ngày hội

Dịp này, phường An Đông tuyên dương các cá nhân là người dân tộc thiểu số tiêu biểu.

Đây là những gương sáng trong học tập, lao động, công tác xã hội, hoạt động phong trào tại địa phương; góp phần lan tỏa tinh thần vượt khó, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong cộng đồng.

Đoàn viên thanh niên trải nghiệm các trò chơi dân gian

Song song đó, phường cũng tổ chức trao quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, động viên các hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Phường An Đông khen thưởng cá nhân dân tộc thiểu số tiêu biểu tại ngày hội
Trao quà chăm lo người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường
Tin liên quan
THU HOÀI

