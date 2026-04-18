Võ đạo gắn kết cộng đồng

Hơn bốn thập niên hiện diện tại Câu lạc bộ thể dục thể thao Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hòa), lớp tập Thiếu Lâm Nội công Hồng Gia Quyền (gọi tắt là Hồng Gia Quyền) đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều thế hệ yêu võ thuật. Từ rèn luyện sức khỏe, môn phái này đang lan tỏa giá trị võ đạo trong đời sống cộng đồng.

Say mê luyện tập

Câu lạc bộ thể dục thể thao Hồ Xuân Hương (CLB Hồ Xuân Hương) là điểm tập võ thuật, rèn luyện sức khỏe quen thuộc của người dân thành phố. Nơi này có nhiều môn võ đạo, trong đó Hồng Gia Quyền là một mảng màu đặc sắc trong bức tranh phong phú của làng võ cổ truyền TPHCM. Hiện tại, lớp tập tại CLB Hồ Xuân Hương duy trì khoảng 40-50 võ sinh tập luyện thường xuyên, với nhiều khung giờ linh hoạt trong tuần, phù hợp cho nhiều đối tượng.

Theo võ sư Trần Trọng Tuân, Phó Chưởng môn phái Thiếu Lâm Nội công Hồng Gia Quyền, lớp tập không đặt ra bất kỳ giới hạn nào về đối tượng tập luyện. “Từ trẻ em 5-6 tuổi đến những cụ già 70-80 tuổi, ai cũng có thể tìm thấy bài tập phù hợp cho mình”, võ sư Trần Trọng Tuân khẳng định.

Lớp tập tại CLB Hồ Xuân Hương, phường Xuân Hòa, TPHCM

Chú Thái Thăng Long (76 tuổi), một “lão võ sinh” đã gắn bó 8 năm với lớp, tâm sự: “Ngày trước tôi chơi nhiều môn - từ bơi lội đến bóng bàn, nhưng từ khi theo Hồng Gia Quyền để luyện nội công và hơi thở, các bệnh cảm vặt biến mất hẳn, huyết áp và tim mạch ổn định. Giờ tôi thấy mình khỏe khoắn, lái xe hay sinh hoạt đều dẻo dai”.

Điểm đặc trưng của Hồng Gia Quyền nằm ở phương pháp luyện nội công dựa trên nền tảng y lý phương Đông, chú trọng điều hòa khí huyết, cân bằng âm - dương, hài hòa giữa cương và nhu. Thay vì dùng sức mạnh cơ bắp đơn thuần, người tập sử dụng “ý” để dẫn dắt động tác. Chẳng hạn, khi đẩy tay không cần tạ, võ sinh hình dung lực cản bằng ý niệm, từ đó kích hoạt khí huyết lưu thông khắp cơ thể.

Có những bài nội công kéo dài gần một giờ chỉ với thế đứng tấn, khép chân, mở gối, tạo lực căng tối đa ở cơ đùi trong. Mỗi lần đẩy - kéo là một lần “bơm ngược” máu lên trên, rất phù hợp cho người bị giãn tĩnh mạch hoặc gặp các vấn đề về tuần hoàn.

Luyện võ đạo, rèn sức khỏe

Võ sư Trần Trọng Tuân chia sẻ: Nhờ phương pháp luyện tập khoa học, Hồng Gia Quyền mang lại nhiều lợi ích sức khỏe thiết thực, như hỗ trợ điều trị bệnh khi kết hợp y tế hiện đại, chỉnh hình cột sống, kéo giãn gân cốt, cải thiện sức bền, khả năng phục hồi... Đặc biệt, với trẻ em, việc tập luyện giúp rèn tính kiên trì, tăng khả năng tập trung.

Môn võ Hồng Gia Quyền phù hợp với các em nhỏ luyện tập (ẢNH: NGUYỄN ANH)

Bé Tuệ Đức (6 tuổi) là một ví dụ. Những ngày đầu bé không chịu vào sân, nhưng chỉ sau một tháng, bé đã say mê tập luyện. “Lúc tập con mệt lắm, mồ hôi ra quá chừng, nhưng về nhà con thấy rất thích và ngủ ngon hơn hẳn. Con muốn tập lâu dài với các thầy luôn!”, Tuệ Đức hào hứng chia sẻ. Còn với độ tuổi thanh niên như chị Ánh Linh (ngụ phường Gò Vấp), luyện tập Hồng Gia Quyền là hành trình chiến thắng chính mình. Chị kể rằng, 6 tháng đầu là thử thách cực đại với những cơn đau căng cơ do đứng tấn và đá chân.

“Có những lúc chân yếu muốn bỏ cuộc, nhưng rồi tôi nhận ra việc tập luyện cần sự kiên trì. Giờ đây, sau 2 năm, khả năng chuyển hóa, bài tiết thải độc của cơ thể tốt lên rõ rệt. Tôi có thể đi bộ 21.000 bước mà không thấy mệt, đó là điều mà trước đây tôi chưa bao giờ làm được”.

Không chỉ rèn luyện thân thể, Hồng Gia Quyền còn chú trọng giáo dục tinh thần võ đạo với những giá trị cốt lõi: Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín - Dũng. Qua từng động tác, người tập học cách chiến thắng bản thân, nuôi dưỡng sự kiên trì, nhẫn nại, những phẩm chất quý giá trong cuộc sống.

Từ lớp tập bình dị giữa lòng thành phố, Hồng Gia Quyền đang bền bỉ góp phần lan tỏa sức sống thể thao cơ sở, gìn giữ tinh hoa võ cổ truyền và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho cộng đồng dân cư TPHCM.

NGUYỄN ANH