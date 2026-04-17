Những phần quà nghĩa tình dành cho người khuyết tật

Sáng ngày 17-4, UBND, UB MTTQ Việt Nam phường Trung Mỹ Tây tổ chức chương trình "Từ trái tim đến trái tim", trao 121 phần quà nghĩa tình đến người khuyết tật trên địa bàn phường.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường trao quà cho người khuyết tật.

Chương trình "Từ trái tim đến trái tim" do UBND và UB MTTQ phường Trung Mỹ Tây tổ chức nhằm tôn vinh những nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của người khuyết tật, đồng thời trao gửi những phần quà thiết thực để chia sẻ phần nào khó khăn dành cho người yếu thế trong xã hội.

Một tiết mục văn nghệ do người khuyết tật biểu diễn tại chương trình

Tại chương trình, UB MTTQ phường phối hợp cùng Hội doanh nghiệp phường đã trao tặng kinh phí trị giá 70 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa, chống dột nhà cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Cúc, Chủ tịch UB MTTQ và đại diện Hiệp hôi Doanh nghiêp phường trao tặng kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Đồng thời, trao 121 phần quà (500 nghìn đồng/phần) cho người khuyết tật trên địa bàn phường. Đây là tình cảm, sự động viên thiết thực từ chính quyền, cộng đồng với mong muốn tiếp thêm động lực để người khuyết tật tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Lê Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường trao quà cho người khuyết tật

Trong buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thị Kim Cúc, Chủ tịch UB MTTQ phường bày tỏ: "Rất mong quý cô chú, anh chị luôn giữ vững niềm tin, tiếp tục nuôi dưỡng nghị lực, khát vọng và ý chí vươn lên. Chính quyền địa phương và xã hội luôn đồng hành, lắng nghe và tạo mọi điều kiện tốt nhất để người khuyết tật có được cuộc sống thật ý nghĩa và trọn vẹn".

Mỗi phần quà trao đi là nhiều niềm vui nhận lại

Dịp này, hàng trăm suất ăn yêu thương cũng đã được trao tận tay những người khuyết tật tham dự chương trình.

THANH DUNG