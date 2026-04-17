Xây dựng hồ bơi hơn 121 tỷ đồng tại phường An Lạc

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 121 tỷ đồng từ ngân sách TPHCM, là công trình thể thao cấp III, nhóm B. Công trình gồm 2 tầng, cao 10,4m với các hạng mục chính: hồ bơi thi đấu kích thước 26x50m, hồ tập bơi 12x25m cùng hệ thống công trình phụ trợ đồng bộ.

Lãnh đạo phường An Lạc thực hiện nghi thức khởi công dự án xây dựng hồ bơi

Chủ tịch UBND phường An Lạc Nguyễn Quốc Khánh yêu cầu các đơn vị đầu tư, thi công, tư vấn và giám sát tập trung tối đa nguồn lực, đảm bảo thi công đúng thiết kế, quy chuẩn; hoàn thành trong 300 ngày; tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn, chất lượng và môi trường. Đồng thời, các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ khó khăn, không để phát sinh điểm nghẽn trong quá trình triển khai.

Hình ảnh phối cảnh dự án xây dựng hồ bơi

Công trình không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng mà còn phục vụ nhu cầu sinh hoạt, thi đấu thể thao, đặc biệt cho thanh thiếu nhi trên địa bàn.

ĐÌNH DƯ