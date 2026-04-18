Phường Nhiêu Lộc phát động chuỗi hoạt động “Nhiêu Lộc xanh – Nếp sống xanh”

Tại buổi lễ, ông Bùi Hữu Huy Hoàng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Nhiêu Lộc, cho biết chương trình được triển khai nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của thành phố về phát triển đô thị xanh, bền vững; phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường; đồng thời tạo phong trào thi đua sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư.

Thông qua chương trình, phường Nhiêu Lộc tập trung triển khai nhiều nội dung cụ thể như tuyên truyền nâng cao nhận thức về nếp sống xanh; vận động người dân thực hiện phân loại rác tại nguồn; tổ chức trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; xây dựng các tuyến hẻm xanh - sạch - đẹp; đồng thời phát động phong trào tổng vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn.

Các gian hàng "Sống xanh" thu hút người dân phường Nhiêu Lộc tìm hiểu tại Lễ phát động

Để chương trình đạt hiệu quả thiết thực, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng bằng những hành động cụ thể như không xả rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh môi trường; thực hiện phân loại rác tại nguồn; tích cực trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; chung tay xây dựng các tuyến hẻm xanh, khu dân cư xanh; duy trì thường xuyên các hoạt động vệ sinh môi trường tại khu dân cư.

Theo ban tổ chức, mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần tạo nên môi trường sống xanh, sạch, đẹp và bền vững cho cộng đồng trong tương lai.

Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN phường Nhiêu Lộc cùng người dân tham gia trồng cây xanh tại chung cư 590 Cách Mạng Tháng Tám (phường Nhiêu Lộc)

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và người dân đã thực hiện nghi thức trồng cây, cải tạo mảng xanh đầu tiên tại chung cư 590 Cách Mạng Tháng Tám, phường Nhiêu Lộc. Hoạt động này góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến từng người dân, từng khu phố.

Trong khuôn khổ chương trình, Ủy ban MTTQVN phường cũng tổ chức trưng bày gian hàng “Sống xanh”, giới thiệu các sản phẩm thân thiện với môi trường như túi vải, ống hút tre, sản phẩm tái chế; gian hàng “Phân loại rác”, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn và trưng bày mô hình minh họa; cùng gian hàng “Đổi rác lấy quà”, thu gom chai nhựa, giấy, tập sách cũ, lon bia, lon nước ngọt... để đổi lấy cây xanh và nhu yếu phẩm.

ĐỨC TRUNG