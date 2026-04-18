Hơn 1.500 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại phường Tân Hưng

Sáng 18-4, tại Công viên Cảnh Đồi, UBND phường Tân Hưng (TPHCM) tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026, thu hút hơn 1.500 người tham gia.

Người dân và cán bộ công chức phường Tân Hưng tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng Nguyễn Minh Thiện cho biết, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần, mà còn là dịp để mỗi người dân nâng cao nhận thức về vai trò của việc rèn luyện thể chất, hình thành thói quen tập luyện thường xuyên, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, tích cực.

Với cự ly 5km, các vận động viên xuất phát từ Công viên Cảnh Đồi (hướng chân cầu Ánh Sao), đi qua các tuyến đường Tôn Dật Tiên, N Nam, Phạm Thái Bường, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Văn Trà, sau đó quay về đích tại Công viên Cảnh Đồi.

Hơn 1.500 vận động viên tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026 tại phường Tân Hưng. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026 của phường Tân Hưng thu hút đông đảo người dân, sinh viên tham gia. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Hơn 1.500 vận động viên tham gia ngày chạy Olympic sáng 18-4. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

THÁI PHƯƠNG