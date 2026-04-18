Liên hoan văn nghệ “Đất nước trọn niềm vui” ở phường Tân Sơn Hòa

Tối 17-4, tại công viên Hoàng Văn Thụ, Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Hòa tổ chức liên hoan văn nghệ " Đất nước trọn niềm vui " thu hút hàng trăm diễn viên không chuyên của các cơ quan, trường học và các khu phố trên địa bàn.

Tiết mục ca múa liên khúc "Ngày hội non sông" của trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền đạt giải nhất tại liên hoan văn nghệ "Đất nước trọn niềm vui" phường Tân Sơn Hòa. Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình nhằm chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19-4) năm 2026 và hướng tới các ngày lễ lớn Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026; kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2026).

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa Trương Lê Mỹ Ngọc phát biểu khai mạc liên hoan văn nghệ "Đất nước trọn niềm vui". Ảnh: THÚY BÌNH

Tiết mục ca múa "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của trường Mầm non 2. Ảnh: THÚY BÌNH

Liên hoan văn nghệ Đất nước trọn niềm vui của phường Tân Sơn Hòa được tổ chức gồm hai nội dung: thi diễn văn nghệ và thi trình diễn trang phục các dân tộc Việt Nam. Trong đó, 8 đội văn nghệ đến từ các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trên địa bàn phường đã biểu diễn các tiết mục ca múa sôi nổi, vui tươi...

Tiết mục ca múa "Đất nước đứng lên - Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của trường Mầm non 3. Ảnh: THÚY BÌNH

Tiết mục mashup "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời" của trường Mầm non 1. Ảnh: THÚY BÌNH

Tiết mục mashup "Những ngôi sao xa xôi - Đường lên phía trước" của trường THCS Ngô Sĩ Liên. Ảnh: THÚY BÌNH

Nội dung thi trình diễn trang phục các dân tộc Việt Nam có 4 đội (28 khu phố chia làm 4 cụm thi đua) đã cùng thi trình diễn và thuyết trình về trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam.

Kết quả, BTC đã trao 12 giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đội tham gia chương trình liên hoan văn nghệ Đất nước trọn niềm vui.

