Hơn 1.000 người tham gia ngày hội văn hóa giao thông và chuyển đổi số

Sáng 14-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Đông Hiệp (TPHCM) đã tổ chức ngày hội văn hóa giao thông và chuyển đổi số với sự tham dự của hơn 1.000 người dân, học sinh trên địa bàn.

Ban Tổ chức trao giải cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi Tân Đông Hiệp gắn với văn hóa giao thông

Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Tân Đông Hiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, chào mừng Đại hội MTTQ phường Tân Đông Hiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.



Ban Tổ chức ngày hội văn hóa giao thông và chuyển đổi số đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người dân và học sinh nâng cao ý thức tham gia giao thông, cảnh giác các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, xử lý các tình huống về phòng cháy chữa cháy; vận động toàn dân là đại sứ tuyên truyền an toàn giao thông trong cộng đồng. Chương trình đã tổ chức tư vấn, hướng dẫn và tuyên truyền thực hiện chuyển đổi số trong nhân dân về cập nhật VNeiD, các tiện ích trên môi trường số, tiến tới công dân số, khu phố số, phường Tân Đông Hiệp số.

Chương trình đã trao những phần học bổng “Cùng em vững bước tới trường” từ Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và quà hỗ trợ đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid 19; trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương; tổ chức trao giải cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi Tân Đông Hiệp gắn với văn hóa giao thông.

HỒ VĂN