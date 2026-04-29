TPHCM hướng dẫn quy chế thi tốt nghiệp THPT 2026: Thí sinh cần lưu ý gì?

Trưa 29-4, Sở GD-ĐT TPHCM ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó lưu ý nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến thí sinh trước ngày dự thi.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu động viên thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Theo đó, thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, mang theo giấy báo dự thi và một trong các giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước, căn cước công dân, tài khoản định danh cá nhân hoặc hộ chiếu.

Trường hợp phát hiện sai sót về họ tên, ngày sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên hoặc mất giấy tờ cần thiết, thí sinh phải báo ngay cho giám thị hoặc trưởng điểm thi để được xem xét, xử lý kịp thời.

Thí sinh đến muộn quá 15 phút kể từ thời điểm có hiệu lệnh bắt đầu tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

Các vật dụng được phép mang vào phòng thi gồm bút viết, bút chì, thước kẻ, tẩy, êke, dụng cụ vẽ hình, thước vẽ đồ thị và máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Những vật dụng bị cấm mang vào phòng thi và khu vực chờ gồm tài liệu, thiết bị thu phát thông tin, ghi âm, ghi hình, vật dụng chứa thông tin phục vụ gian lận thi cử, giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vật dễ cháy nổ.

Khi nhận đề thi, thí sinh phải kiểm tra kỹ số trang, chất lượng bản in, mã đề ở từng trang. Nếu đề thi bị thiếu trang, rách, nhòe, mờ hoặc có sai sót, phải báo ngay với giám thị chậm nhất 5 phút từ thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài.

Trong thời gian làm bài, thí sinh phải giữ trật tự, không trao đổi, không chép bài, không sử dụng tài liệu trái quy định, không đánh dấu riêng lên bài thi. Bài làm chỉ được viết bằng một màu mực xanh hoặc đen; riêng phiếu trả lời trắc nghiệm được tô bằng bút chì.

Đối với môn tự luận, thí sinh chỉ được rời phòng thi khi đã làm bài ít nhất 2/3 thời gian và phải nộp đầy đủ bài làm, đề thi, giấy nháp. Với bài thi trắc nghiệm, thí sinh không được rời phòng thi trong suốt thời gian làm bài, trừ trường hợp đặc biệt được phép.

Một trong những điểm mới của công tác chuẩn bị năm nay là điểm thi bố trí nước uống cho thí sinh; niêm yết nội quy thí sinh, danh sách thí sinh các phòng thi, sơ đồ phòng thi, phòng trực của điểm thi, lịch thi, giờ thí sinh có mặt tại điểm thi từng môn thi/buổi thi, sơ đồ cổng vào và cổng ra về sau từng môn thi.

Sở GD-ĐT TPHCM cũng yêu cầu các điểm thi chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, niêm yết sơ đồ phòng thi, lịch thi, bố trí nước uống và bảo đảm các điều kiện phục vụ kỳ thi an toàn, thuận lợi cho thí sinh.

Các thắc mắc, khiếu nại liên quan đến đề thi, bài thi, điều kiện phòng thi hoặc các vấn đề ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh phải được phản ánh kịp thời với giám thị ngay trong thời gian làm bài. Sau khi hết giờ làm bài, mọi khiếu nại, thắc mắc sẽ không được xem xét, giải quyết dưới bất kỳ hình thức nào. (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Phong)

THU TÂM