Khởi công Khu đô thị Đại học Quốc tế 880ha tại TPHCM, hướng tới “thành phố công viên tri thức”

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026) mang ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng, đồng thời thể hiện khát vọng phát triển bền vững của TPHCM.

Lãnh đạo thành phố nhấn nút khởi công dự án. Ảnh: QUỐC HÙNG

Dự án có quy mô khoảng 880ha, tọa lạc tại khu vực Tây Bắc thành phố – một trong những cực tăng trưởng mới với nhiều dư địa phát triển. Khu đô thị sở hữu vị trí kết nối thuận lợi thông qua quốc lộ 22, đường Vành đai 3, cao tốc TPHCM – Mộc Bài và trong tương lai là các tuyến metro số 2, số 3. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp gia tăng liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Theo chủ đầu tư, dự án được phát triển theo mô hình hệ sinh thái xanh – tri thức, tích hợp không gian sống, học tập, làm việc và nghỉ dưỡng. Điểm nhấn là hệ thống cảnh quan với mặt nước, kênh đào và chuỗi công viên đa dạng, tạo cấu trúc “đô thị trong đảo – đảo trong đô thị”, góp phần cải thiện vi khí hậu và nâng cao chất lượng sống.

Khu đô thị được quy hoạch thành 5 phân khu chức năng gồm: Công viên Thiền, Công viên Biển Xanh, Công viên Tri thức, Công viên Quốc tế và Công viên Thiên đường Golf. Các phân khu được thiết kế theo những chủ đề riêng, kết hợp giữa không gian xanh và hệ tiện ích hiện đại, hướng đến hình thành “thành phố của những công viên” đặc trưng.

Hệ thống tiện ích được đầu tư đồng bộ, nổi bật là quần thể giáo dục – đào tạo và nghiên cứu hơn 150ha; cơ sở y tế tiêu chuẩn quốc tế; trung tâm thương mại quy mô lớn; tổ hợp sân golf 36 hố; cùng chuỗi dịch vụ vui chơi, giải trí. Toàn khu có hơn 100 công viên lớn nhỏ như công viên Bách thảo, công viên nước, công viên Nhật Bản…, góp phần tạo dựng môi trường sống xanh, hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Bảy nhấn mạnh, dự án không chỉ là công trình đô thị mà còn là bước đi cụ thể hóa định hướng phát triển khoa học - công nghệ của thành phố. Trong bối cảnh kinh tế số và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng chủ đạo, TPHCM xác định khoa học - công nghệ và chuyển đổi số giữ vai trò then chốt. Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP, đóng góp của khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt 18%.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Bảy đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh thi công, sớm đưa dự án vào vận hành. Ảnh: QUỐC HÙNG

Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế được định hướng trở thành đô thị tri thức – công nghệ, với quy mô dân số và sinh viên dự kiến khoảng 200.000 người. Trong đó, hơn 183ha dành cho giáo dục – đào tạo và nghiên cứu, góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

TPHCM cũng đang tập trung đầu tư hạ tầng khu vực Tây Bắc với các dự án trọng điểm như đường Vành đai 3, tuyến metro số 2, số 3…, tạo nền tảng để khu vực này trở thành cực tăng trưởng mới, bổ sung cho các hướng phát triển hiện hữu của thành phố.

Lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông, logistics, đồng thời cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và phát triển bền vững. Chủ đầu tư được đề nghị tập trung nguồn lực, đẩy nhanh thi công, sớm đưa dự án vào vận hành.

Việc khởi công dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hiện thực hóa định hướng xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại và bền vững trong thời gian tới.

QUỐC HÙNG