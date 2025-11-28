Hơn 200 triệu đồng chăm lo an sinh xã hội tại phường Long Bình

Trước thềm đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chăm lo đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và trao học bổng cho học sinh, sinh viên, với số tiền hơn 225 triệu đồng.

Sáng 28-11, Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 do đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM làm trưởng đoàn, đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa.

Đoàn đã đến viếng và dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Đoàn đại biểu mặc niệm tưởng nhớ công ơn của Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ

Tại nghĩa trang, các đại biểu đã thành kính dâng lên các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm và nén hương thơm; kính cẩn nghiêng mình, tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Mẹ, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung dâng hương tại nghĩa trang

Các đại biểu thắp hương tại từng phần mộ

Sau lễ dâng hương, dâng hoa, đoàn đại biểu đã dự chương trình an sinh xã hội tại phường Long Bình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thành Trung cho biết, với quan điểm xuyên suốt "lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực", Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM luôn hướng mọi nguồn lực về các xã, phường, đặc khu; nơi trực tiếp gắn bó với đời sống nhân dân, thấu hiểu từng hoàn cảnh, từng nhu cầu của nhân dân. Mỗi xã, phường, đặc khu chính là hạt nhân nòng cốt trong hành trình chăm lo an sinh xã hội của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung trao quà đến học sinh và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Vì thế, nhân dịp Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo thành phố đã trích gần 1 tỷ đồng để chăm lo an sinh xã hội tại 7 phường và 33 tỷ đồng chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người dân tại 168 xã, phường, đặc khu.



Trao phương tiện sinh kế đến các hộ dân tại phường Long Bình

Tại chương trình an sinh xã hội của phường Long Bình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao tặng 12 phương tiện sinh kế cho 2 tổ liên gia nữ công, 50 phần quà đến các hộ dân và 50 suất học bổng cho học sinh, sinh viên với tổng trị giá hơn 225 triệu đồng.

Nhận phương tiện sinh kế là chiếc máy may tại chương trình, bà Đặng Thị Kim Thanh (sinh năm 1973) không khỏi xúc động. Nhiều năm qua, bà phải thuê máy để may và sửa đồ, với giá thuê 500.000 đồng/tháng, thu nhập bấp bênh. "Có cái máy của riêng mình thì tôi sẽ đỡ được chi phí thuê máy hàng tháng, tiết kiệm thêm tiền để trang trải cuộc sống cho cả gia đình", bà Thanh chia sẻ.

Bà Kim Thanh (ở giữa) vui mừng nhận chiếc máy may tại chương trình

THU HOÀI