Trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức không gian trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh – Chân dung một con người” tại Trung tâm Triển lãm quốc gia Cổ Loa (xã Đông Anh, Hà Nội).

Hơn 300 tư liệu, hình ảnh khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Với hơn 300 tư liệu, hình ảnh quý, trưng bày tái hiện cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất. Nội dung được chia thành 5 phần, dẫn dắt người xem qua các chặng đường lịch sử: từ hành trình ra đi tìm đường cứu nước năm 1911, Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945, đến công cuộc kháng chiến kiến quốc, xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa và đấu tranh thống nhất đất nước.

Trưng bày chuyên đề gồm 5 phần

Trưng bày cũng khắc họa hình ảnh Bác Hồ trong tình cảm bạn bè quốc tế, là biểu tượng của hòa bình, hữu nghị, đồng thời giới thiệu bản Di chúc thiêng liêng – “ngọn đuốc soi đường” cho cách mạng Việt Nam. Nhiều hiện vật, tài liệu gốc giúp công chúng hiểu rõ hơn nhân cách, trí tuệ và tư tưởng lớn của Người.

Không gian của trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”

Cùng với chuyên đề này, Bảo tàng Hồ Chí Minh cũng thực hiện không gian Khánh tiết của Triển lãm Thành tựu đất nước, nổi bật với tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phông nền đỏ phía sau là những hình ảnh biểu trưng về di tích lịch sử, di sản văn hóa, đất nước và con người Việt Nam, thể hiện sự kế thừa và phát triển văn hóa dân tộc qua các thời kỳ.

Trưng bày diễn ra từ ngày 28-8 đến 5-9, là điểm đến ý nghĩa để nhân dân và du khách tìm hiểu, tưởng nhớ, tri ân vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

MAI AN