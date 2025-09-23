Hơn 40 triệu đồng giúp Phương Đông chữa bệnh

Phương Đông bị xuất huyết giảm tiểu cầu mãn tính, đang điều trị tại khoa Huyết học, Bệnh viện Trung ương Huế với chi phí rất tốn kém và thời gian kéo dài.

Sáng 23-9, phóng viên Báo SGGP thường trú tại TP Huế phối hợp Phòng Công tác Xã hội & Chăm sóc Khách hàng, Bệnh viện Trung ương Huế đến thăm, trao 26 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ Phan Hoàng Phương Đông (18 tuổi, phường Thủy Xuân, TP Huế) chữa bệnh.

Phương Đông bị xuất huyết giảm tiểu cầu mãn tính, đang điều trị tại khoa Huyết học, Bệnh viện Trung ương Huế với chi phí rất tốn kém và thời gian kéo dài. Trong khi đó, cha anh là ông Phan Yên Phương bị đột quỵ, nằm liệt giường ròng rã 8 năm nay khiến kinh tế gia đình gặp muôn vàn khó khăn.

Phương Đông là nhân vật trong bài "Chồng liệt giường, con trai mắc bệnh hiểm nghèo" đăng trên mục Hoàn cảnh cần giúp Báo SGGP số ra ngày 12-9.

Chị Hoàng Thị Loan là mẹ của Phương Đông cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ kịp thời của Báo SGGP. Đồng thời cho biết, sau khi báo đăng bài, nhiều người đã đến thăm và hỗ trợ gia đình. Trong đó, riêng chị Hoài Phương là hàng xóm đã vận động mọi người giúp gia đình gần 15 triệu đồng để thuốc men điều trị cho 2 cha con Phương Đông.

VĂN THẮNG