Phường An Phú (TPHCM) sửa nhà cho 2 hộ nghèo

Ngày 13-11, phường An Phú (TPHCM) tổ chức khởi công sửa nhà cho 2 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn phường là hộ ông Nguyễn Minh Quang và ông Huỳnh Minh Hải.

Khởi công sửa nhà cho ông Quang

Ông Quang sống độc thân trong căn nhà ở khu phố 1B đã xuống cấp, nhưng không có tiền sửa chữa. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ, căn nhà được thay tôn, sơn tường, làm lại nhà vệ sinh.

Trong khi đó, ông Huỳnh Minh Hải bị tai biến nằm một chỗ, vợ bán vé số, kinh tế gia đình khó khăn. Từ kinh phí hỗ trợ, căn nhà ông ở khu phố 3 được thay tôn, sơn tường lót lại gạch nền.

Khởi công sửa nhà cho hộ ông Hải

Phát biểu tại lễ khởi công sửa chữa nhà cho 2 hộ trên, lãnh đạo phường An Phú khẳng định hoạt động này giúp cho các hộ nghèo có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống; góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội và chương trình giảm nghèo bền vững.

VĂN CHÂU