Quảng Ngãi: Tặng 36 con hươu giống giúp hộ nghèo phát triển kinh tế

Ngày 14-11, tại xã Ia Đal và Ia Tơi (tỉnh Quảng Ngãi), Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 716 (Binh đoàn 15) tổ chức chương trình "Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em đến trường" và bàn giao 36 con hươu giống sinh sản cho 18 hộ nghèo, cận nghèo.

Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 716 trao tặng quà, hiện vật tiếp sức cho học sinh đến trường

Tại chương trình, đoàn đã trao học bổng và tặng quà cho 20 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí 148 triệu đồng. Dịp này, đoàn cũng tặng 36 con hươu giống cho 18 hộ dân (mỗi hộ một cặp), với tổng kinh phí hơn 808 triệu đồng. Số hươu giống đã được kiểm dịch, tiêm phòng, bảo đảm khỏe mạnh, đủ điều kiện phát triển lâu dài; đồng thời người dân được hướng dẫn làm chuồng trại đúng kỹ thuật và tập huấn kỹ năng chăn nuôi.

Giai đoạn 2022-2024, đơn vị đã huy động 2,8 tỷ đồng để cấp 97 con bò giống cho 97 hộ dân. Đến năm 2025, dựa trên nguyện vọng của người dân và khảo sát điều kiện thực tế, đơn vị quyết định chuyển sang tặng hươu giống, nhằm đa dạng hóa vật nuôi và giúp người dân có sinh kế phát triển bền vững, góp phần giảm nghèo nhanh.

HỮU PHÚC