Báo SGGP mang hơi ấm đến với người dân vùng lũ Lộc An

Chiều 4-11, Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng bạn đọc đã trao 100 suất quà cứu trợ khẩn cấp, tiếp thêm niềm tin cho người dân xã Lộc An, TP Huế đang gồng mình khắc phục hậu quả lũ chồng lũ và ứng phó bão số 13.

Video: Báo SGGP trao quà cứu trợ bà con bị ảnh hưởng lũ lụt ở xã Lộc An, TP Huế

Chiều 4-11, nước lũ rút chậm khiến hàng ngàn nhà dân ở TP Huế vẫn ngập sâu, đồ đạc phủ bùn non, rác thải. Trong bối cảnh đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp bạn đọc tổ chức trao 100 suất quà (mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt và một áo ấm) hỗ trợ khẩn cấp người dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại xã Lộc An, TP Huế.

Đại diện Báo SGGP trao quà cứu trợ bà con bị thiệt hại nặng vì mưa lũ ở xã Lộc An, TP Huế

Run run cầm túi quà, ông Đặng Văn Được, thôn Bạch Thạch, xúc động kể: “Chiều 27-10, sau khi vợ tôi được đưa đi tránh lũ, ba cha con phải leo lên gác lửng sát nóc nhà. Đêm dài dằng dặc, chỉ sợ nước dâng không kịp thoát thân. Điện thoại mất liên lạc, xuồng cứu hộ không vào được. Nhờ Báo SGGP và bạn đọc kịp thời giúp đỡ, chúng tôi cảm thấy ấm lòng giữa lúc khó khăn này”.

Bà Trần Thị Bé, thôn Đồng Xuân, một hộ có nhà ngập sâu, mất sạch tài sản, chia sẻ: “Áo ấm Báo SGGP tặng rất đẹp, mặc giữ ấm, chống gió, chống mưa nhẹ. Còn số tiền hỗ trợ, tôi sẽ để dành mua gạo và nhu yếu phẩm trong những ngày bão sắp tới”.

Lãnh đạo xã Lộc An trao quà của Báo SGGP đến người dân bị thiệt hại nặng vì mưa lũ

Từ ngày 25-10, mưa lũ liên tiếp khiến 10/29 thôn của xã Lộc An bị cô lập, nhiều tuyến đường, ngầm, chợ ngập sâu 1-1,5m. Chính quyền đã sơ tán 193 hộ dân với gần 600 người đến nơi an toàn, trong đó có 13 hộ ở thôn Bạch Thạch di dời vì nguy cơ sạt lở. Các lực lượng công an, dân quân, y tế túc trực 24/24, hỗ trợ người dân và đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Thuận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lộc An, cho biết: “Trong giai đoạn khó khăn này, những phần quà của Báo SGGP không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao với người dân vùng lũ”.

Đại diện Báo SGGP trao quà cứu trợ đến bà con bị thiệt hại nặng do mưa lũ ở xã Lộc An, TP Huế

Nhằm tiếp sức đồng bào miền Trung, Báo SGGP phát động quyên góp ủng hộ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Trước mắt, Báo SGGP chuyển 200 triệu đồng và 400 áo ấm trao tận tay sinh viên và người dân vùng trũng thấp ở TP Huế. Hãng Vietnam Airlines đã đồng hành, vận chuyển miễn phí số áo ấm từ TPHCM ra Huế, kịp thời mang hơi ấm đến với bà con vùng lũ.

VĂN THẮNG - TRƯƠNG QUÂN