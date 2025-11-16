Nhịp cầu nhân ái

Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

SGGPO

Sáng 16-11, ngày hội hiến máu tình nguyện do Hội Chữ thập đỏ phường Tân Uyên (TPHCM) phối hợp Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy tổ chức đã tiếp nhận 238 đơn vị máu.

Từ sáng sớm, nhiều bạn trẻ đã có mặt tại hội trường trung tâm phường Tân Uyên để tham gia hiến máu.

z7229661672133_ee350bc003a9c5424893655206a39eab.jpg
z7229668152435_bac6d8470d256a368223a0500bee51b8.jpgCác bạn trẻ đăng ký hiến máu

Bạn Trần Phạm Anh Hữu (20 tuổi), người đã tham gia hiến máu 5 lần cho biết, khi nghe tin có đợt vận động này, bạn đã đến sớm để đăng ký.

Theo Hữu, trước đây, khi bạn tham gia hiến máu, gia đình không ủng hộ. Sau đó thấy bạn hiến máu về vẫn khỏe mạnh, lại biết được ý nghĩa của việc Hữu làm nên nay thậm chí có thành viên trong gia đình cùng tham gia.

z7229662690494_df499e605d7ec9596ea0a4ba442141eb.jpg
Khám sàng lọc trước khi hiến máu

Trong khi đó, anh Nguyễn Trung Phong (42 tuổi), người đang giữ “kỷ lục” về hiến máu ở phường Tân Uyên với 42 lần cho biết, với anh được hiến giọt máu cứu người là việc làm ý nghĩa, vừa mang lại hạnh phúc cho chính mình và cho người được nhận máu.

z7229667563420_48b7016a83e4c16cf5b2ca1c3f9cd8a1.jpgNhân viên Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy thực hiện quy trình tiếp nhận máu

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tân Uyên cho biết, chương trình với chủ đề "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại" có gần 300 người đăng ký tham gia hiến máu, trong đó có nhiều bạn trẻ.

Qua sàng lọc, đã tiếp nhận 238 đơn vị máu. Số đơn vị máu được tiếp nhận cao so với chỉ tiêu được giao.

VĂN CHÂU

Từ khóa

hiến máu cứu người hội chữ thập đỏ phường tân uyên kỷ lục hiến máu hiến máu hiến máu tình nguyện Hội Chữ thập đỏ phường Tân Uyên Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn