Từ sáng sớm, nhiều bạn trẻ đã có mặt tại hội trường trung tâm phường Tân Uyên để tham gia hiến máu.

Các bạn trẻ đăng ký hiến máu

Bạn Trần Phạm Anh Hữu (20 tuổi), người đã tham gia hiến máu 5 lần cho biết, khi nghe tin có đợt vận động này, bạn đã đến sớm để đăng ký.

Theo Hữu, trước đây, khi bạn tham gia hiến máu, gia đình không ủng hộ. Sau đó thấy bạn hiến máu về vẫn khỏe mạnh, lại biết được ý nghĩa của việc Hữu làm nên nay thậm chí có thành viên trong gia đình cùng tham gia.

Khám sàng lọc trước khi hiến máu

Trong khi đó, anh Nguyễn Trung Phong (42 tuổi), người đang giữ “kỷ lục” về hiến máu ở phường Tân Uyên với 42 lần cho biết, với anh được hiến giọt máu cứu người là việc làm ý nghĩa, vừa mang lại hạnh phúc cho chính mình và cho người được nhận máu.

Nhân viên Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy thực hiện quy trình tiếp nhận máu

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tân Uyên cho biết, chương trình với chủ đề "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại" có gần 300 người đăng ký tham gia hiến máu, trong đó có nhiều bạn trẻ.

Qua sàng lọc, đã tiếp nhận 238 đơn vị máu. Số đơn vị máu được tiếp nhận cao so với chỉ tiêu được giao.

VĂN CHÂU