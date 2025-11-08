Hành trình nhân ái đến bà con nơi biên giới Bù Gia Mập và Đắk Ơ

Trong 2 ngày (7 và 8-11), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công ty Tanimex, TPHCM và Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương, TPHCM tổ chức chuyến thiện nguyện đến với bà con hai xã biên giới Bù Gia Mập và Đắk Ơ.

Tặng quà và trao học bổng cho các em học sinh

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào “Người tốt, việc thiện – Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, đồng thời chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Hội (23-11-1946 – 23-11-2025).

Hơn 1 tỷ đồng được huy động từ nguồn tài trợ của Công ty Tanimex và Bệnh viện Hùng Vương để triển khai ba nhóm hoạt động: khám bệnh, tặng quà, xây dựng công trình nhân đạo phục vụ cộng đồng và giáo dục.

Cụ thể, 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã biên giới được khám bệnh tổng quát, siêu âm, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và hỗ trợ chi phí đi lại. Mỗi hộ còn được tặng phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt. Tổng giá trị chương trình khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà hơn 458 triệu đồng.

Song song đó, hai điểm cấp nước sạch cộng đồng được xây dựng tại các tổ công tác của Đồn Biên phòng Bù Gia Mập và Đắk Ơ, trị giá hơn 167 triệu đồng. Đây là công trình mang ý nghĩa lâu dài, giúp cán bộ, chiến sĩ biên phòng và người dân vùng sâu vùng xa cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo đảm nguồn nước an toàn.

Ở lĩnh vực giáo dục, chương trình hỗ trợ sửa chữa 4 phòng học chống dột, chống thấm cho Trường Tiểu học Đăk Á (xã Bù Gia Mập), nâng cấp 10 nhà vệ sinh học sinh tại Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (xã Đắk Ơ), trao 100 suất học bổng (1 triệu đồng và phần quà) cùng 30 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học. Tổng kinh phí hơn 430 triệu đồng.

Tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn

Bàn giao công trình Điểm cấp nước sạch cộng đồng cho Tổ công tác địa bàn - Đồn biên phòng Bù Gia Mập

Tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Những phần quà, học bổng là nguồn động viên to lớn giúp người dân, học sinh vùng biên giới vững tin hơn trong cuộc sống, tiếp thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn, vươn lên học tập và lao động.

