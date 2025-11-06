Giữa mênh mông nước lũ, những phần quà nghĩa tình của Báo Sài Gòn Giải Phóng đã đến tận tay người dân phường Hóa Châu (TP Huế). Món quà tuy nhỏ nhưng chan chứa yêu thương, tiếp thêm hơi ấm và niềm tin để bà con vùng ngập lụt vượt qua những ngày gian khó.

Trao quà Báo SGGP cứu trợ tận tay người dân đang gặp khó khăn vì lũ chồng lũ ở phường Hóa Châu, TP Huế

>>> Video: Mang quà Báo SGGP đến cứu trợ tận tay bà con “rốn lũ” Hóa Châu.

Ngày 6-11, phường Hóa Châu, một trong những địa phương ở TP Huế vẫn bị ngập lụt, chia cắt do nằm cuối nguồn sông Hương, sông Bồ và bên “túi nước” phá Tam Giang.

Sau nhiều lần trung chuyển qua các đoạn đường bị lũ chia cắt, 150 suất quà (500.000 đồng tiền mặt và 1 áo ấm/suất) cứu trợ của Báo SGGP đã được trao tận những hộ nghèo, ốm đau bệnh tật và cao tuổi ở vùng ngập lụt này.

Trao quà Báo SGGP cứu trợ tận tay các hộ nghèo, cận nghèo, ốm đau bệnh tật đang gặp khó khăn vì lũ chồng lũ ở phường Hóa Châu, TP Huế

Nhận quà và mặc chiếc áo ấm của Báo SGGP, bà Nguyễn Thị Bồng (hộ nghèo ở thôn Thuận Hòa, phường Hóa Châu) cho biết: “Chưa bao giờ thấy suất quà hỗ trợ quý giá như lúc này. Ngày thường đi làm còn có đồng ra đồng vào, giờ lũ bủa vây cả 10 ngày nay không đi đâu được, trong nhà thóc gạo đều ướt hết cả rồi. Bình ga đun nấu cũng vừa hết sáng nay, chỉ còn vài gói mì tôm… Tôi vô cùng cảm ơn tấm lòng của Báo SGGP và bạn đọc đã kịp thời giúp đỡ, để gia đình có tiền mua thức ăn và một số nhu yếu phẩm khác trong thời điểm khó khăn này...”.

Trao quà Báo SGGP cứu trợ tận tay các hộ nghèo, cận nghèo, ốm đau bệnh tật đang gặp khó khăn vì lũ chồng lũ ở phường Hóa Châu, TP Huế

Ông Lê Văn Hải (65 tuổi) ở thôn Thủy Phú, phường Hóa Châu chia sẻ, cả đời sống ở vùng thấp trũng, không lạ gì với cảnh ngập lụt hằng năm, nhưng đợt lũ ngập sâu, kéo dài như lần này thì ông chưa bao giờ thấy.

"Lũ sông Bồ ập vào nhà lần thứ 3 trong vòng chưa đầy một tuần làm mọi người đều rất mệt mỏi, vừa dọn bùn xong thì lũ lại tiếp tục tràn vào lần khác. Đến nay, đồ ăn dự trữ cũng cạn nên những suất quà nghĩa tình của Báo SGGP như tiếp thêm hơi ấm và niềm tin để chúng tôi vượt qua thiên tai lũ lụt, nỗ lực gượng dậy, chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 13”, ông Lê Văn Hải nói.

Quà của Báo SGGP tuy nhỏ nhưng chan chứa yêu thương, tiếp thêm hơi ấm và niềm tin để bà con vùng ngập lụt vượt qua những ngày gian khó

Đại diện chính quyền địa phương, ông Trần Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời của Báo SGGP. Đồng thời cho biết, Báo SGGP là đơn vị luôn đồng hành cùng chính quyền và người dân phường Hoá Châu trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là trong thời điểm người dân đang gồng mình khắc phục hậu quả sau các đợt mưa lũ liên tiếp.

“Những phần quà cứu trợ chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Báo SGGP và bạn đọc đối với người dân đang gặp nhiều khó khăn do lũ chồng lũ gây ra. Hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, động viên các hộ nghèo, cận nghèo, ốm đau bệnh tật vượt qua khó khăn. Qua đó, tạo thêm động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hóa Châu tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, sớm đưa cuộc sống của bà con trở lại bình thường", ông Trần Ngọc Dương chia sẻ.

VĂN THẮNG - TRƯƠNG QUÂN