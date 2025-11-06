Tấm lòng thầy trò Đà Nẵng gửi về vùng mưa lũ

Ngày 6-11, hàng ngàn sách vở, bút viết, áo ấm, cặp học sinh đã được tập kết để chuẩn bị chuyển đến các trường học bị thiệt hại do bão lũ.

Điểm tập kết tại trường Tiểu học Lê Đình Chinh (phường Hòa Cường). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chung tay gửi yêu thương đến học sinh vùng bị ảnh hưởng bão lũ. Thực hiện: XUÂN QUỲNH

Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết, Hội Hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn thành phố đã chủ động tổ chức vận động, quyên góp sách vở, đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm để hỗ trợ học sinh vùng bị ảnh hưởng bão lũ. Các hiệu trưởng thống nhất chọn hai điểm tiếp nhận hàng hóa gồm Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (phường Hòa Cường) và Trường Tiểu học Hùng Vương (phường Tam Kỳ) để thuận tiện cho việc tập kết, phân loại và vận chuyển.

Các đơn vị gửi hàng hỗ trợ về nơi tập kết. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Sau khi tổng hợp, hàng hóa sẽ được phân bổ theo danh sách nhu cầu cần hỗ trợ do Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng tổng hợp từ các trường trong vùng bị ảnh hưởng.

Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 6-11, các đơn vị đã hỗ trợ hơn 4.300 quyển vở, gần 6.000 cây viết, hàng trăm cặp và bộ đồng phục, cùng hàng ngàn sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 5.

Những ngày đầu tháng 11, không khí tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (phường Hòa Cường) trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết, khi từng chuyến hàng cứu trợ được tập kết để kịp thời chuyển đến các trường vùng sâu, vùng xa.

Theo cô Huỳnh Thị Thu Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (phường Hòa Cường), hàng cứu trợ do các đơn vị, trường học và mạnh thường quân ở khu vực trung tâm TP Đà Nẵng gửi về đã được tập kết tại trường – một trong hai điểm tiếp nhận của hoạt động.

Các cô giáo, tình nguyện viên ký nhận hàng hỗ trợ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại đây, nhà trường đã huy động giáo viên và tình nguyện viên hỗ trợ phân loại hàng hóa theo từng nhóm gồm sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập, cặp, áo ấm… để thuận tiện cho việc bốc xếp và vận chuyển. Việc phân bổ sẽ được thực hiện theo từng xã, cụm trường có nhu cầu thực tế.

Một số thùng hàng kèm lời nhắn vượt qua bão lũ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Mỗi thùng hàng đều được ghi rõ tên đơn vị hỗ trợ và số lượng, nhiều trường còn gửi kèm lời chúc, lời động viên đến thầy cô, học sinh vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ”, cô Huỳnh Thị Thu Nguyệt chia sẻ.

XUÂN QUỲNH