Hơn 424 tỷ đồng tiền tác quyền âm nhạc thu được trong năm 2025

Trong năm 2025, Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thu hơn 424 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2024. Nhạc sĩ nhận tiền tác quyền cao nhất hơn 4 tỷ đồng.

Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam tổ chức tổng kết hoạt động năm 2025

Ngày 23-1, tại TPHCM, Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam tổ chức tổng kết hoạt động năm 2025. Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cho biết, tổng số tiền sử dụng quyền tác giả âm nhạc trung tâm thu được trong năm 2025 hơn 424 tỷ đồng (chưa gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 8% so với năm 2024.

NSƯT - nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn thông tin tại chương trình tổng kết

Theo Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, năm qua, có 1 tác giả nhận được tiền bản quyền cao nhất hơn 4 tỷ đồng, 6 tác giả nhận 3-4 tỷ đồng tiền bản quyền, 9 tác giả nhận 2-3 tỷ đồng, 41 tác giả nhận 1-2 tỷ đồng, 71 tác giả nhận từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, 593 tác giả nhận từ 50-500 triệu đồng và 6.290 tác giả nhận dưới 50 triệu đồng… Trong 2025, Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam nộp thuế cho nhà nước 32 tỷ đồng, các tác giả đóng thuế thu nhập cá nhân hơn 12 tỷ đồng.

Cũng tại sự kiện tổng kết, Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam ra mắt Ứng dụng Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam phiên bản nâng cấp, giúp tra cứu tiền bản quyền, tra cứu tác phẩm, đăng ký tác phẩm mới, xác minh tác phẩm, thông tin âm nhạc… cũng như việc liên hệ với Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, khiếu nại góp ý sẽ trở nên nhanh chóng hơn. Từ sau ngày 31-1, các thông tin, dữ liệu sẽ được cập nhật đầy đủ, hoàn chỉnh.

Tổng Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam Đinh Trung Cẩn cho biết, Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam tích cực đẩy mạnh hoạt động hội nhập quốc tế trong năm qua, đến nay thiết lập quan hệ ủy quyền với 92 tổ chức quản lý tập thể quyền tại 163 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Đại diện Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thông tin thêm trung tâm không bảo hộ quyền tác giả cho các ca khúc do AI sáng tác cả nhạc và lời. Trường hợp các ca khúc có phần lời do tác giả sáng tác, AI làm nhạc hoặc ngược lại thì công tác bảo vệ quyền tác giả âm nhạc sẽ được Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thông tin cụ thể trong thời gian tới. “Các tác giả phải rõ ràng, chịu trách nhiệm trước pháp luật các vấn đề liên quan”, Tổng Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam nói.

Tổng số hội viên ủy quyền tại Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam hiện nay là 7.207 tác giả, trong đó hội viên phía Bắc 2.922 tác giả, phía Nam 4.285 tác giả. Trong năm 2025, số lượng tác giả ủy quyền tại Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam là 696 tác giả, tăng 11% so với năm trước.

