Tối 1-7, Phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM ra mắt MV ca nhạc mang tên Thành phố sáng tên Người với sự tham gia hòa giọng của hơn 50 nghệ sĩ.

Hơn 50 nghệ sĩ hòa giọng trong MV “Thành phố sáng tên Người”

MV Thành phố sáng tên Người là công trình chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026). Ca khúc do nhạc sĩ Mai Trâm - Mai Anh sáng tác. Tác phẩm lan tỏa, khơi dậy lòng tự hào của những người được sinh ra, lớn lên, lao động, học tập trên thành phố; qua đó động viên mọi tầng lớp nhân dân ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần sáng tạo, cống hiến, phấn đấu xây dựng thành phố phát triển trong kỷ nguyên mới.

Theo nhạc sĩ Mai Trâm, ngay từ khi bắt tay sáng tác, chị và tác giả Mai Anh thống nhất xây dựng tác phẩm Thành phố sáng tên Người theo hình thức tổ khúc: "Tác phẩm kể một câu chuyện xuyên suốt, từ ngày Người ra đi tìm đường cứu nước tại Bến Nhà Rồng, đến hình ảnh thiếu nhi hôm nay ghi nhớ và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, thanh niên khắc ghi lời Người căn dặn... Tất cả hòa quyện thành khúc ca của TPHCM hôm nay: năng động, nghĩa tình, tự tin bước vào kỷ nguyên mới".

Tác phẩm "Thành phố sáng tên Người" là lời tri ân, là tình cảm của nhiều thế hệ người dân thành phố kính dâng lên Bác Hồ

MV Thành phố sáng tên Người có sự tham gia của hơn 50 văn nghệ sĩ tiêu biểu tham gia sáng tác, biểu diễn: các NSND Kim Xuân, Phượng Loan, Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên, Hữu Quốc; các NSƯT Quỳnh Liên, Lê Tứ, Tuyết Thu, Hạnh Thúy, Khánh Ngọc, Diễm Thanh, Võ Minh Lâm; nghệ sĩ tranh cát Trí Đức; các nghệ sĩ cải lương Hà Như, Bình Tinh, Phùng Ngọc Bảy, Nguyễn Văn Khởi; các ca sĩ Bích Phượng, Anh Bằng, Quỳnh Hoa, Quốc Đại, Nguyễn Phi Hùng, Đông Quân…

MV được sản xuất bởi Hãng phim Trẻ, đạo diễn hình ảnh: Vương HoHo (Quốc Vương), tổ chức sản xuất: đạo diễn Cổ Tấn Minh Quang. Sản phẩm được phát hành từ 19 giờ ngày 1-7, trên các nền tảng: Cổng thông tin điện tử Đảng bộ TPHCM; Kênh Youtube và Fanpage Lý luận Phê bình Văn học, nghệ thuật Thành phố; các trang văn hóa, nghệ thuật thành phố; Fanpage của các phường, xã, đặc khu thuộc thành phố; các kênh cá nhân Facebook, YouTube, TikTok... của các văn nghệ sĩ, KOLs tham gia MV.

Các nghệ sĩ tham gia hòa giọng trong MV

TIỂU TÂN