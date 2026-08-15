Lễ hội Ẩm thực Chay TPHCM 2026 hướng đến tiêu dùng xanh

Ngày 15-8, tại Hội Nhà báo TPHCM, Hiệp hội Ẩm thực TPHCM phối hợp UBND phường Bình Phú thông tin về Lễ hội Ẩm thực Chay TPHCM (Green Food Festival) 2026.

Ban tổ chức thông tin về lễ hội

Lễ hội lần thứ ba diễn ra từ ngày 24 đến 30-8, với chủ đề “Chọn ẩm thực xanh vì tương lai xanh”.

Ông Nguyễn Tấn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Ẩm thực TPHCM, cho biết lễ hội hướng đến không gian kết nối ẩm thực xanh, tiêu dùng xanh, nông nghiệp xanh, du lịch xanh và kinh tế xanh.

Lễ hội có khoảng 200 gian hàng thuộc các lĩnh vực ẩm thực, thực phẩm xanh, nông sản, OCOP, du lịch, sản phẩm tiêu dùng xanh, công nghệ và giải pháp phục vụ ngành F&B; dự kiến thu hút hơn 350.000 lượt khách.

Các đầu bếp chế biến món ăn từ sen trong lễ hội. Ảnh: BTC

Trong 7 ngày diễn ra lễ hội có các hoạt động như Hội thi Đầu bếp chuyên nghiệp, Hội thi Ẩm thực Chay Sinh viên, Ngày hội Môi trường Xanh, Ngày hội Tái chế Rác thải, workshop Gia đình Xanh; quảng diễn bún Huế, bún mắm, gỏi cuốn chay và các chương trình văn hóa nghệ thuật vào buổi tối.

Các đại sứ của lễ hội

Ngày 29-8, chương trình “Kết nối yêu thương - Gieo mầm hạnh phúc” sẽ trao 200 phần quà cho người dân khó khăn và 30 suất “Học bổng Đầu bếp Xanh” toàn phần cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn học nghề bếp chuyên nghiệp.

Ban giám khảo Hội thi Đầu bếp chuyên nghiệp ra mắt

Lễ hội có sự đồng hành của một số đại sứ, người đẹp và nghệ sĩ.

TIỂU TÂN