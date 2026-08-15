Sức sống cơ sở

Lễ hội Ẩm thực Chay TPHCM 2026 hướng đến tiêu dùng xanh

SGGPO

Ngày 15-8, tại Hội Nhà báo TPHCM, Hiệp hội Ẩm thực TPHCM phối hợp UBND phường Bình Phú thông tin về Lễ hội Ẩm thực Chay TPHCM (Green Food Festival) 2026.

Ảnh chụp Màn hình 2026-08-15 lúc 15.07.54.png
Ban tổ chức thông tin về lễ hội

Lễ hội lần thứ ba diễn ra từ ngày 24 đến 30-8, với chủ đề “Chọn ẩm thực xanh vì tương lai xanh”.

Ông Nguyễn Tấn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Ẩm thực TPHCM, cho biết lễ hội hướng đến không gian kết nối ẩm thực xanh, tiêu dùng xanh, nông nghiệp xanh, du lịch xanh và kinh tế xanh.

Lễ hội có khoảng 200 gian hàng thuộc các lĩnh vực ẩm thực, thực phẩm xanh, nông sản, OCOP, du lịch, sản phẩm tiêu dùng xanh, công nghệ và giải pháp phục vụ ngành F&B; dự kiến thu hút hơn 350.000 lượt khách.

Ảnh chụp Màn hình 2026-08-15 lúc 15.08.55.png
Các đầu bếp chế biến món ăn từ sen trong lễ hội. Ảnh: BTC

Trong 7 ngày diễn ra lễ hội có các hoạt động như Hội thi Đầu bếp chuyên nghiệp, Hội thi Ẩm thực Chay Sinh viên, Ngày hội Môi trường Xanh, Ngày hội Tái chế Rác thải, workshop Gia đình Xanh; quảng diễn bún Huế, bún mắm, gỏi cuốn chay và các chương trình văn hóa nghệ thuật vào buổi tối.

Ảnh chụp Màn hình 2026-08-15 lúc 15.07.24.png
Các đại sứ của lễ hội

Ngày 29-8, chương trình “Kết nối yêu thương - Gieo mầm hạnh phúc” sẽ trao 200 phần quà cho người dân khó khăn và 30 suất “Học bổng Đầu bếp Xanh” toàn phần cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn học nghề bếp chuyên nghiệp.

Ảnh chụp Màn hình 2026-08-15 lúc 15.07.37.png
Ban giám khảo Hội thi Đầu bếp chuyên nghiệp ra mắt

Lễ hội có sự đồng hành của một số đại sứ, người đẹp và nghệ sĩ.

TIỂU TÂN

Từ khóa

Lễ hội Ẩm thực Chay TPHCM Green Food Festival 2026 Hiệp hội Ẩm thực TPHCM UBND phường Bình Phú Hội Nhà báo TPHCM ẩm thực xanh Hội thi Đầu bếp chuyên nghiệp Hội thi Ẩm thực Chay Sinh viên Ngày hội Môi trường Xanh Ngày hội Tái chế Rác thải Workshop Ngày hội Gia đình Xanh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn