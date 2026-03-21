Hơn 800 vận động viên tranh tài tại giải Pickleball lớn nhất ĐBSCL

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ và các đơn vị, vận động viên chụp ảnh lưu niệm tại giải đấu

Giải đấu diễn ra trong 2 ngày 21 và 22-3, tại cụm sân Pickleball Nam Long, TP Cần Thơ.

Ban tổ chức cho biết, giải đấu quy tụ hơn 800 vận động viên (vượt kế hoạch 300 vận động viên) là các tay vợt chuyên nghiệp, bán chuyên và đại diện các câu lạc bộ Pickleball đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Đây là giải pickleball có quy mô lớn nhất khu vực ĐBSCL từ trước đến nay. Thông điệp xuyên suốt giải là "Lan tỏa lối sống năng động", hướng tới thúc đẩy phong trào thể thao cộng đồng, đưa Pickleball đến gần hơn với người dân ĐBSCL.

Các vận động viên thi đấu tại Giải Pickleball VTV Cần Thơ 2026

Bên cạnh đó, giải còn có nhiều nội dung thi đấu đa dạng theo trình độ và đối tượng như: đôi nam doanh nghiệp, đôi nam – nữ, đôi hỗn hợp, các nội dung Pro và bảng đấu khách mời…

Tổng giá trị Giải Pickleball VTV Cần Thơ 2026 - Tranh Cúp Nam Long lên đến hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, vô địch đôi nam nội dung Pro là 200 triệu đồng; giải Nhất nội dung đôi hỗn hợp 7.0 là 60 triệu đồng; Hoa khôi giải đấu là 30 triệu đồng… cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn cho các nội dung thi đấu khác.

TUẤN QUANG