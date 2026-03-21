Xã hội

Hơn 800 vận động viên tranh tài tại giải Pickleball lớn nhất ĐBSCL

Ngày 21-3, tại TP Cần Thơ, Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ (VTV Cần Thơ) phối hợp Bình Minh Group tổ chức khai mạc Giải Pickleball VTV Cần Thơ 2026 - Tranh Cúp Nam Long.

2058725764545884529.jpg
Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ và các đơn vị, vận động viên chụp ảnh lưu niệm tại giải đấu

Giải đấu diễn ra trong 2 ngày 21 và 22-3, tại cụm sân Pickleball Nam Long, TP Cần Thơ.

Ban tổ chức cho biết, giải đấu quy tụ hơn 800 vận động viên (vượt kế hoạch 300 vận động viên) là các tay vợt chuyên nghiệp, bán chuyên và đại diện các câu lạc bộ Pickleball đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Đây là giải pickleball có quy mô lớn nhất khu vực ĐBSCL từ trước đến nay. Thông điệp xuyên suốt giải là "Lan tỏa lối sống năng động", hướng tới thúc đẩy phong trào thể thao cộng đồng, đưa Pickleball đến gần hơn với người dân ĐBSCL.

1112558618481723438.jpg
Các vận động viên thi đấu tại Giải Pickleball VTV Cần Thơ 2026

Bên cạnh đó, giải còn có nhiều nội dung thi đấu đa dạng theo trình độ và đối tượng như: đôi nam doanh nghiệp, đôi nam – nữ, đôi hỗn hợp, các nội dung Pro và bảng đấu khách mời…

Tổng giá trị Giải Pickleball VTV Cần Thơ 2026 - Tranh Cúp Nam Long lên đến hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, vô địch đôi nam nội dung Pro là 200 triệu đồng; giải Nhất nội dung đôi hỗn hợp 7.0 là 60 triệu đồng; Hoa khôi giải đấu là 30 triệu đồng… cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn cho các nội dung thi đấu khác.

TUẤN QUANG

Từ khóa

Cần Thơ khởi tranh giải pickleball VTV Cần Thơ Hơn 800 vận động viên

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn