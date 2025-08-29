Họp mặt kỷ niệm 33 năm Quốc khánh Slovakia

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Slovakia TPHCM Bùi Quang Hải phát biểu. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Bùi Quang Hải, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Slovakia TPHCM cảm ơn Tiệp Khắc trước đây và Cộng hòa Slovakia ngày nay đã đào tạo chuyên môn, nâng cao tay nghề cho hàng chục ngàn công dân Việt Nam, trong đó có nhiều thành viên Hội hữu nghị Việt Nam - Slovakia TPHCM. Nhiều người sau khi về nước đã và đang đảm nhận các vị trí quan trọng ở Việt Nam.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Slovakia TPHCM vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước liên tục được duy trì hiệu quả. Thương mại hai nước liên tục tăng trưởng.

Theo số liệu Tổng cục thống kê Slovakia, năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Slovakia đạt khoảng 4,7 tỷ EUR, so với khoảng 1 tỷ EUR năm 2020. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa tương xứng tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Theo ông Bùi Quang Hải, mới đây, Chính phủ Việt Nam đã đơn phương miễn thị thực nhập cảnh cho công dân 12 nước thành viên Liên minh châu Âu, bao gồm Slovakia, từ ngày 15-8-2025. Ông mong muốn Chính phủ Slovakia sớm có các giải pháp ưu đãi phù hợp trong quy trình cấp thị thực du lịch cho công dân Việt Nam, đặc biệt những người đã từng học tập, lao động tại Slovakia.

Ông Bùi Quang Hải cho hay, Hội hữu nghị Việt Nam - Slovakia TPHCM hoạt động chính thức từ hơn 10 năm nay, góp phần tích cực củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước nói chung, TPHCM và các thành phố Bratislava, Kosice nói riêng.

Đại biện lâm thời Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam Marian Veres. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu đáp lời, ông Marian Veres, Đại biện lâm thời Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam cho biết, năm 2025, hai nước có nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Slovakia (khi đó còn thuộc Liên bang Tiệp Khắc) thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Việt Nam. Ông đánh giá cao quan hệ hai nước không ngừng phát triển trong 75 năm qua trên nhiều lĩnh vực.

Đại biện lâm thời Cộng hòa Slovakia thông báo các hoạt động sắp tới như: đoàn văn hóa dân gian Šarišan của Slovakia sẽ tới Việt Nam; trình chiếu phim tài liệu Andy Warhol – Giấc mơ Mỹ, kết hợp với chương trình hòa nhạc đa phương tiện Andy Warhol – Những bài hát của mẹ Julia – trở về cội nguồn; triển lãm ảnh nghệ thuật Parta trong thế kỷ 21.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Slovakia TPHCM Bùi Quang Hải tặng hoa Đại biện lâm thời Cộng hòa Slovakia Marian Veres chúc mừng 33 năm Quốc khánh Slovakia. Ảnh: THỤY VŨ

Theo Đại biện lâm thời Cộng hòa Slovakia Marian Veres, dự kiến trong tháng 12, Thủ tướng Cộng hòa Slovakia, Ngài Robert Fico, sẽ có chuyến thăm Việt Nam.

Slovakia kỳ vọng chuyến thăm sẽ một lần nữa nâng tầm quan hệ song phương và củng cố hợp tác giữa hai nước.

Tiết mục văn nghệ chúc mừng 33 năm Quốc khánh Slovakia. Ảnh: THỤY VŨ

THỤY VŨ