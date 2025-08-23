Houthi triển khai tên lửa, UAV nhằm vào Israel

Theo báo Times of Israel, tối 22-8 (giờ địa phương), còi báo động phòng không tiếp tục vang lên tại khu vực miền Trung Israel do một tên lửa được phóng từ Yemen.

Một tên lửa của Israel được phóng để đánh chặn tên lửa từ Yemen. Ảnh: FLASH90

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết, tên lửa có khả năng đã bị đánh chặn và vỡ ra khi còn trên không, gây ra những tiếng nổ lớn tại 2 thành phố của Israel là Tel Aviv và Ramat Gan.

Magen David Adom - cơ quan cứu hộ khẩn cấp quốc gia của Israel, cho biết, có báo cáo về các mảnh vỡ rơi trúng một ngôi nhà ở Moshav Ginaton, trong đó một mảnh được tìm thấy trong sân sau. Tuy nhiên, không có thương vong nghiêm trọng nào được ghi nhận.

Trước đó vài giờ, IDF cho biết, một thiết bị bay không người lái (UAV) do lực lượng Houthi phóng từ Yemen đã bị đánh chặn, sau khi kích hoạt hệ thống còi báo động tại nhiều khu vực gần biên giới phía Nam, giáp Ai Cập.

Theo IDF, đã có nhiều nỗ lực đánh chặn được thực hiện trước khi chiếc UAV bị vô hiệu hóa thành công.

Một UAV của Houthi bị bắn hạ ở miền Nam Israel. Ảnh: X

Theo một nguồn tin an ninh, "IDF buộc phải có phản ứng trước các hành động của lực lượng Houthi". Song song đó, các hoạt động thu thập thông tin tình báo của Israel về lực lượng Houthi tại Yemen đã được mở rộng thời gian gần đây, trong đó có các cuộc trao đổi với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

MINH CHÂU